Regione Abruzzo: pubblicato l’Avviso per la digitalizzazione delle imprese

REGIONE – La Regione Abruzzo accelera sulla trasformazione digitale del sistema produttivo e pubblica il nuovo Avviso per la digitalizzazione delle PMI, uno dei provvedimenti più attesi del 2026. Il bando, approvato il 20 luglio 2026, punta a sostenere micro, piccole e medie imprese, ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA, accompagnandoli nell’adozione di tecnologie innovative e strumenti digitali capaci di aumentare fatturato, competitività e sostenibilità.

Le domande potranno essere inviate dal 21 settembre 2026 alle ore 10:00 e fino alla scadenza del 12 ottobre 2026, esclusivamente tramite lo sportello telematico regionale.

Un Avviso che guarda alla crescita digitale delle imprese

L’obiettivo del bando è chiaro: rafforzare la presenza digitale delle imprese abruzzesi, migliorare i processi interni e potenziare le strategie di vendita online. La misura sostiene investimenti in tecnologie diffuse e trasversali, dalla digitalizzazione dei processi aziendali all’ottimizzazione dei siti web, fino all’acquisto di spazi di commercializzazione su piattaforme dedicate.

Un intervento che punta a ridurre il divario digitale e a rendere più competitivo il tessuto produttivo regionale, favorendo l’innovazione anche nelle realtà più piccole.

Chi può partecipare

L’Avviso è rivolto a:

Micro, Piccole e Medie Imprese

Ditte individuali

Liberi professionisti con partita IVA

Sono ammessi anche i professionisti iscritti ad albi regolamentati, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 del bando.

Come presentare la domanda

La procedura è interamente digitale.

L’accesso allo sportello telematico avviene tramite SPID del titolare o del legale rappresentante dell’impresa.

Per candidarsi, i soggetti interessati devono:

accedere allo sportello telematico della Regione Abruzzo;

digitare “Digitalizzazione delle PMI” nel campo Cerca un servizio;

selezionare il modulo dedicato;

compilare l’istanza seguendo il format dell’Allegato A;

inviare la domanda entro i termini previsti.

Non saranno accettate candidature inviate con modalità diverse da quella telematica.

Lo sportello sarà attivo dalle ore 10:00 del 21 settembre 2026 fino alle ore 10:00 del 12 ottobre 2026.

Un’opportunità strategica per il territorio

Con questo Avviso, la Regione Abruzzo conferma la volontà di sostenere la crescita digitale delle imprese, favorendo l’adozione di strumenti che migliorano la produttività, semplificano la gestione aziendale e aprono nuove possibilità di mercato.

Un intervento che si inserisce nella più ampia strategia regionale per l’innovazione e la competitività, con l’obiettivo di rendere l’Abruzzo un territorio sempre più moderno, connesso e capace di attrarre investimenti.