Camper Osteria Italia su Rai 1: l’Abruzzo sfida il Veneto con i piatti della tradizione

REGIONE – Nelle puntate di “Camper Osteria Italia”, in onda su Rai 1 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 12.00 e condotte da Peppone Calabrese, l’Abruzzo torna protagonista in una sfida culinaria che mette a confronto due osterie a conduzione familiare provenienti da Abruzzo e Veneto. Le due realtà racconteranno i propri territori attraverso prodotti tipici e ricette che custodiscono storia, identità e tradizione.

Per l’Abruzzo saranno al centro tre piatti iconici: le Scrippelle ‘mbusse, frittatine leggere simili alle crêpe francesi; la Pecora al cutturo, antico stufato dei pastori; e i Pizz e foje, pietanza povera che unisce farina e verdure spontanee. Il Veneto risponderà con altrettante ricette simbolo: i Bigoli con l’arna, primo piatto con ragù d’anatra; il celebre Baccalà alla Vicentina accompagnato da polenta; e la Mosa, piatto di origine contadina a base di latte, burro, verdure e formaggio di malga.

A giudicare le preparazioni saranno tre volti noti: la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria Andy Luotto, comico e appassionato di cucina.

“Camper Osteria Italia” è realizzato in convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, confermando la sua missione di valorizzare le eccellenze gastronomiche e paesaggistiche del Paese.