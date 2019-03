Regione Abruzzo al BTO – Buy Tourism Online di Firenze

Doppio appuntamento per parlare di ecosistemi digitali e promozione turistica. Sarà presente il 21 marzo 2019 (09:15 – 09:45 – #5 Hall)

FIRENZE – La Regione Abruzzo partecipa al BTO – Buy Tourism Online, l’evento di riferimento in Italia sulle connessioni tra turismo e innovazione, in programma a Firenze il 20 e il 21 marzo alla Stazione Leopolda.

BTO rappresenta un momento formativo irrinunciabile per chi si occupa di promozione turistica in ambito digitale. Con il suo format unico, guarda agli operatori della filiera turistico-ricettiva, ai portatori d’interesse collettivi, a chi ha la responsabilità del governo del turismo centrale e delle destinazioni, a chi studia e fa ricerca, a chi si occupa di marketing turistico.

Grande interesse per la rassegna da parte del neo Assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, particolarmente attento ai temi della rivoluzione digitale. “Si tratta di un’importante occasione di confronto con le altre regioni – sottolinea Febbo – nella prospettiva di realizzare nuovi investimenti per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, in ambito turistico e non solo, e per segnare l’avvio di una strategia regionale di interventi sul digitale, su cui gli uffici regionali sono già al lavoro, in quanto le nuove tecnologie non sono solo strumenti di promozione, ma soprattutto sistemi di organizzazione della destinazione, di accoglienza turistica e di uso e analisi dei dati”.

PROGRAMMA

L’Abruzzo contribuisce al programma scientifico del BTO11 con due appuntamenti, entrambi in programma la seconda giornata (21 marzo).

Il primo, dalle 9.15 alle 9.45 nella #5Hall, è lo SLOT dal titolo “L’Ecosistema di promozione turistica digitale della Regione Abruzzo: overview delle attività e asset”. Una panoramica sulle iniziative messe in campo dal Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione per accelerare il processo di digitalizzazione nella promozione del territorio e dell’offerta turistica abruzzese, anche attraverso le leve dell’interazione e della cooperazione applicativa con piattaforme integrative satellite (Portale Cultura, Abruzzo Film Commission) per una completa ed esaustiva offerta turistica regionale.

Nel pomeriggio del 21, dalle 14.00 alle 18.00, l’Assessore Febbo, in qualità di Coordinatore delle Regioni, partecipa all’ultima edizione di “Ecosistemi Digitali”, evento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Regioni italiane, e sviluppato assieme alla Regione Toscana e a Toscana Promozione Turistica. In questo momento di approfondimento verticale sui temi dell’innovazione, l’Abruzzo sarà tra le sei regioni che presenteranno i propri progetti nell’ambito della strategia digitale per il turismo in Italia.

L’incontro giunge a conclusione del triennio dell’accordo Stato-Regioni che ha avuto tra gli esiti più importanti i progetti sul software unico per la raccolta delle statistiche turistiche e sul DMS-Destination Management System nazionale, finanziati nell’ambito del Piano strategico del Turismo 2017-2022.