“Real world ai tempi del COVID-19″, webinar a L’Aquila: ecco quando

Il 21 maggio si parlerà delle conseguenze che il confinamento e le restrizioni imposte hanno comportato sulla salute mentale dei giovani

L’AQUILA – Il giorno 21 maggio prossimo a partire dalle ore 9 si svolgerà il webinar dal titolo “Real world ai tempi del COVID-19: impatto dell’epidemia sulla salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti. V Premio Scientifico Rocco Pollice”, organizzato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente e dall’Associazione Rocco Pollice onlus, con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Aquila, della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, della Società Italiana di Psichiatria Sociale, della World Psychiatric Association – sezione Italia, dell’Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila.

Il Convegno sarà preceduto da saluti del Rettore dell’Università, Prof. Edoardo Alesse, dal Direttore del Dipartimento MeSVA, Professore Guido Macchiarelli, dal Sindaco della città dell’Aquila, Dott. Pierluigi Biondi, dal Direttore Generale dell’ASL, Prof. Roberto Testa, e dal Presidente dell’Ordine dei Medici, Dr. Maurizio Ortu.

Parteciperanno al webinar il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della nostra ASL, Prof. Alessandro Rossi, i Presidenti delle principali società scientifiche italiane della salute mentale, quali il Prof. Massimo Di Giannantonio, Presidente della Società Italiana di Psichiatria, il Prof. Andrea Fiorillo, Presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale, il Prof. Antonello Bellomo Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, che, in tale occasione, presenterà il suo libro “Il virus nella mente”.

Interverranno un importante neuroscienzato, quale il Prof. Giovanni Biggio, Direttori di Dipartimenti della Salute Mentale che si sono trovati “sul campo” ad affrontare tale difficile situazione, quali la Dr.ssa Paola Carozza, Direttrice del DSM di Ferrara, e giovani ricercatori, quale la Prof.ssa Laura Giusti, psicologa clinica del nostro Ateneo.

Per l’UOSD Trattamenti Riabilitativi, Interventi Precoci (TRIP) a Direzione Universitaria della nostra ASL, la Direttrice, Prof.ssa Rita Roncone, interverrà a nome del gruppo di lavoro che promuove tale evento.

I relatori affronteranno le conseguenze che il confinamento e le restrizioni imposte dalle misure di contenimento del COVID-19 hanno comportato sulla salute mentale degli adolescenti e giovani adulti.

Le presenze autorevoli che il webinar raccoglie rappresentano il segno tangibile di come e quanto la salute dei giovani sia veramente considerata un bene prezioso da salvaguardare, come garanzia di una crescita sociale civile e personale dei giovani, crescita verso l’età adulta che li vedrà cittadini attivi e partecipi e responsabili nella vita pubblica.

Alla fine del Convegno, avverrà la presentazione dei tre lavori scientifici meritevoli del premio dedicato al Prof. Rocco Pollice, arrivato alla quinta edizione, sponsorizzato dalla famiglia Pollice, sullo stimolo dell’Associazione Rocco Pollice onlus, la cui Presidente, la Dr.ssa Valeria Bianchini, ha diffuso ed incoraggiato giovani ricercatori a partecipare al premio.

Per gli operatori sanitari, l’evento è stato accreditato per l’Educazione Continua in Medicina per medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva con 7,5 crediti

Per poter partecipare al webinar è necessaria la registrazione, che deve essere effettuata entro il 19 maggio al seguente link: https://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/real-world-ai-tempi-del-covid-19/