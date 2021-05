Pietro Di Vincenzo, rinnova per la stagione 2021/2022 con la Lisciani C5

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica che Pietro Di Vincenzo farà parte dell’organico biancorosso anche nella stagione 2021/2022. Arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza al Free Time L’Aquila in Serie B, Di Vincenzo, classe 1999, si è messo in luce nella parte di stagione regolarmente disputata dalla Serie C1 abruzzese con prestazioni in costante crescita e gol (2 segnati in campionato).

Fondamentali, nella strada del rinnovo, sono stati la conferma del progetto tecnico avviato la scorsa annata con mister Alfredo Valente e la voglia di rivalsa di giocatore e squadra per dimostrare il vero valore dell’organico allestito. La società ringrazia per la disponibilità Pietro Di Vincenzo, sperando di poter tornare presto in campo e raggiungere insieme grandi risultati.