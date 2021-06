Read and Grow! Letture ad alta voce all’Asilo Nido Parco del Vera

Oltreché al Parco delle Acque dal 14 giugno le letture per bimbi da 0 a 6 anni si terranno anche presso l’Asilo Nido Parco del Vera a Tempera

L’AQUILA – Da Lunedì 14 giugno le letture ad alta voce per bimbi da 0 a 6 anni si terranno anche presso l’Asilo Nido Parco del Vera a Tempera, L’Aquila, partener del progetto Read and Grow!, ideato e realizzato dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” con il contributo del Cepell, Centro per il Libro e la Lettura.

Mentre proseguono gli incontri al Parco delle Acque fissati per domani 11 giugno e venerdì 18 giugno, sempre alle ore 17.30, il programma si arricchisce di tre appuntamenti riservati a bambini che frequentano l’Asilo Nido Parco del Vera e saranno tenuti dalle educatrici che hanno partecipato anche al corso di formazione che si è tenuto nello scorso mese di marzo.

I musicanti di Brema di Attilio Cassinelli, Io sono un artista di Marta Altés e M.Piumini e Tararì tararera di Emanuela Bussolati sono le letture proposte ai nostri piccoli.

