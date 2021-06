Sulmona, online il catalogo “Dreams murales per il futuro”

Il catalogo ripercorre un itinerario che ha coronato un importante progetto di adeguamento sismico dell’edilizia scolastica

SULMONA – Anche nella pandemia sono accadute cose belle! Il Raggruppamento temporaneo d’imprese MC Costruzioni edili – ASE – D.G.L. e il Laboratorio d’arte MAW annunciano la pubblicazione del catalogo di “DREAMS_Murales per il futuro”, entusiasmante avventura artistica e innovativa che ha visto impegnate le due organizzazioni lungo l’arco dello scorso 2020.

Da un concorso coraggioso, premiato dalla partecipazione di importanti street artisti della scena italiana, 5 murales coloratissimi, visionari, immensi, emozionali sono nati durante il lockdown sulle torri di protezione antisismica della Scuola media “Capograssi di Sulmona.

Un’inedita “pelle” al sogno realizzato di una scuola più sicura; un concentrato della più interessante creatività urbana espressa oggi in Italia che, con le firme dei noti urban artists Geometric Bang, Kiki Skipi, Guerrilla Spam, Egeon e Ale Puro, si configura come un autentico museo della street art a cielo aperto.

Il catalogo, consultabile anche on line all’indirizzo http://www.mawlab.org ripercorre questo itinerario complesso e appassionante che ha coronato un importante progetto di adeguamento sismico dell’edilizia scolastica fondato su una tecnologia innovativa.

L’invito è a “sfogliare” immagini e parole e ad immergersi nei significati e nei colori di questa straordinaria esperienza, in attesa di scoprire dal vivo la suggestione dei murales non appena la scuola tornerà ad aprirsi per accogliere i visitatori.

Dreams_Murales per il futuro è un progetto del Raggruppamento temporaneo di imprese MC – ASE – DGL nato da un’idea sviluppata con STA Progetto Integrato e realizzato con la direzione artistica e organizzativa del Laboratorio d’arte MAW. Ha visto la creazione di cinque opere murali di grandi dimensioni sulle torri dissipative della Scuola media Giuseppe Capograssi nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e adeguamento realizzati dal Raggruppamento e finanziati dal Piano Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza su iniziativa del Comune di Sulmona.