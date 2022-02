Su Rai Radio 3 gli audio documentari degli allievi del CSC Abruzzo

Il 17 e 18 febbraio testimonianze dal territorio del Sirente-Velino con “In cima, le Pagliare” e “Con Costanza”

Il 17 e il 18 febbraio alle 19.50 su Rai Radio 3, all’interno della trasmissione Tre Soldi, verranno trasmessi gli audio documentari In cima, le Pagliare di Luca Draoli e Con Costanza di Marlon Sartore, realizzati nell’ambito del progetto didattico di ricerca dal titolo Almeno seicento metri sopra al mare, sul territorio montano del Sirente-Velino, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Sede Abruzzo, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila-Dipartimento di Scienze Umane.

Il progetto Almeno seicento metri sopra al mare ha coinvolto differenti competenze e professionalità per descrivere la montagna abruzzese, in particolare il territorio del Sirente Velino, incontrando cittadini, operatori economici e sociali, istituzioni, per raccogliere, soprattutto tramite interviste faccia-a-faccia, dati e informazioni per l’analisi scientifica e per realizzare produzioni fotografiche, radiofoniche e audiovisive. Il laboratorio di Radiofonia è stato seguito dalla docente Daria Corrias che ha supervisionato gli allievi del corso di Reportage audiovisivo, dall’ideazione alla messa in onda delle due puntate; in cima, le Pagliare, di Luca Draoli è dedicato a Nicolino che ci parla delle “pagliare” di Tione, un luogo senza tempo che ricorda un passato vivace in cerca di un nuovo futuro. Con Costanza, di Marlon Sartore, racconta un’intera vita dedicata a custodire una chiesa dell’XI secolo; è la storia di Costanza, un’anziana signora nata e cresciuta a Rosciolo, un paesino della Marsica in Abruzzo. È possibile ascoltare i due episodi anche in podcast sul sito di Tre Soldi.