Carlo Boccadoro con I Solisti Aquilani all’Auditorium del Parco a L’Aquila

Il 18 febbraio concerto dell’Orchestra vedrà Daniele Orlando solista nella prima esecuzione di un brano di Fabio Massimo Capogrosso

L’AQUILA – Nuovo appuntamento con la Stagione Concertistica 2021/2022 de I Solisti Aquilani, organizzata in collaborazione con la Società Barattelli. L’orchestra si esibirà venerdì 18 Febbraio, ore 18:00, nell’Auditorium del Parco dell’Aquila. Diretto da Carlo Boccadoro, il concerto vedrà il violinista Daniele Orlando in veste di solista del brano “Residenza Oblio”, una prima esecuzione assoluta del compositore Fabio Massimo Capogrosso (nella foto), appositamente commissionata dai Solisti Aquilani.

Il programma, oltre al brano di Capogrosso, prevede la “Sonata a quattro n. 1 in Sol maggiore” e la “Sonata a quattro n. 2 in La maggiore” di Gioacchino Rossini, il più importante compositore italiano della prima metà del XIX secolo, nonché la “Serenata per archi in mi minore op.20” del compositore britannico Edward Elgar.

Fabio Massimo Capogrosso è stato il primo compositore in residenza della storia della Filarmonica Toscanini. Ha vinto il Bassoon Chamber Music Composition Competition negli Stati Uniti d’America nel 2015 con il brano 4 Miniature per 4 Strumenti a Fiato. Nel marzo del 2016 è stato invitato a Tampa come vincitore del Call for score del New Music Festival indetto dall’University of South Florida. E’ stato ospite di importanti Istituzioni e Festival nazionali ed internazionali come l’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Il Teatro alla Scala di Milano, e altri.

Ha lavorato con artisti come Carlo Boccadoro, Pamela Villoresi, Marius Bizau, Gianfranco Rosi . Sue composizioni sono state eseguite in Italia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Florida, California, Michigan, Korea del Sud, Cina da ensemble di chiara fama.

E’ tra i vincitori della nona edizione del Discover America, il prestigioso concorso indetto dal Chicago Ensemble, e del primo premio al Keuris Composers Contest 2018. E’ protagonista di Oltre la maschera, documentario di Andrea Campajola prodotto da Edizioni Curci e CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica.