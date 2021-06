Raduno degli alfisti d’Abruzzo: ecco come è andata

II programma ha visto la partecipazione dell’Alfa Romeo Giulia 1.3, auto d’epoca anno 1973, dell’allora Corpo delle Guardie di P.S.

SCANNO – Domenica 6 Giugno 2021 si è svolto il primo raduno Club Alfisti d’Abruzzo, titolato “Un cuore di emozioni”. II programma ha visto la partecipazione dell’Alfa Romeo Giulia 1.3, auto d’epoca anno 1973, dell’ allora Corpo delle Guardie di P.S..

L’autovettura è in carico alla Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, e la stessa viene spesso impiegata in raduni nazionali, e all’occorrenza, esposta alle autorità invitate presso l’Istituto.

L’autovettura, guidata dall’Assistente Capo Coordinatore Benedetto LEO e dall’Assistente Capo Coordinatore Alfonso Chiarini, istruttori della Scuola Controllo del Territorio di Pescara, ha affascinato grandi e piccini. Gli operatori di Polizia hanno spiegato le difficoltà di allora al controllo dell’autovettura in un intervento di polizia a differenza delle nuove autovetture tecnologicamente avanzate oggi in dotazione.

La manifestazione ha avuto la partecipazione di 63 autovetture d’epoca Alfa Romeo, l’itinerario percorso è stato il seguente: Chiuse (AQ) – Castel di Sangro (AQ)- Villetta Barrea (AQ) – Scanno (AQ).