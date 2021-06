Musica e colori a San Salvo con “Rinascere insieme”

Concerti in tre posti diversi, letture e inaugurazione di nuovi spazi lettura presso la Villa Comunale lo scorso 6 giugno

SAN SALVO – Giornata intensa e piena di colori quella di Domenica 6 giugno a San Salvo presso la Villa Comunale. La giornata “Rinascere Insieme” è stata organizzata nell’ambito di Officina Educativa, Progetto selezionato da Con i Bambini. Molteplici le attività: concerti, letture e inaugurazione di nuovi spazi lettura presso la Villa Comunale.

I concerti dei 3 gruppi dell’Orchestra Giovanile Musica In Crescendo (legni, ottoni e archi) si sono tenuti in 3 posti diversi della Villa in un percorso musicale itinerante. Alcuni dei ragazzi che hanno frequentato i Laboratori di musica di insieme di Officina Educativa si sono esibiti contornati dai meravigliosi colori della Villa Comunale arricchita dai lavori di yarn bombing dei Laboratori di cittadinanza di Officina tenuti da Dafne Onlus insieme ad Accademia Aracne e il Comune di San Salvo.

Oltre ai concerti, ci sono stati anche momenti di letture, con i ragazzi dei Laboratori letture ad Alta voce organizzati da Akon Service e tenuti da Raffaella Zaccagna. I ragazzi delle “Vive voci libere”, questo il nome del neonato gruppo, si sono esibiti in un bellissimo reading itinerante diretto ad inaugurare gli spazi lettura istituiti nella Villa Comunale.

L’evento è stato anche occasione per presentare alla cittadinanza i laboratori in corso di Cittadinanza Attiva con la Green Library e le casette della little free library “Prendi un libro lascia un libro”, realizzati grazie al contributo artistico dei ragazzi beneficiari del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) gestito dal Consorzio Matrix, con il supporto dell’arte-terapeuta Valentina Di Petta. Tutti questi nuovi spazi pubblici sono stati presentati alla cittadinanza tra le parole e le note dei “ragazzi” che partecipano alle attività progettuali. Essi sono diretti a promuovere la lettura libera nella città di San Salvo.

L’obiettivo principale degli eventi di Officina educativa è quello di rendere la Villa Comunale ed il centro città un posto vivo, abitato da bambini, ragazzi e famiglie, animato da cultura, lettura, arte e musica, in cui poter rinascere insieme dopo la pandemia ed il lungo periodo di isolamento che ha colpito duramente i giovani e giovanissimi della città.

Presenti all’incontro, oltre a tutti i partner di progetto citati, anche il Comune di San Salvo con l’Assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Maria Travaglini, e la responsabile dell’Ufficio Politiche sociali, Natascia Dell’Osa.

Officina Educativa è un progetto selezionato da Con i Bambini (https://www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.