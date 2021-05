Sambuceto, raduno auto Runing: ecco quando si svolgerà

Il Raduno auto Tuning con gare a premi si svolgerà presso l’Ippodromo d’Abruzzo a Sambuceto sabato 5 giugno

SAN GIOVANNI TEATINO – Con il graduale ritorno alla normalità, ripartono i raduni automobilistici in tutta Italia. A tal proposito, sabato 5 giugno 2021, presso l’Ippodromo d’Abruzzo a Sambuceto, si terrà un Raduno Tuning, dalle 10.00 alle 20.00, organizzato dai cugini Domenico e Ivan Elisii di Guardiagrele, dell’ El Diablo Tuning Club.

All’evento parteciperanno gruppi di appassionati di auto tuning da tutta Italia che si cimenteranno in gare a premi nelle seguenti specialità: Tuning, SPL, Rombo e DJ. Ospiti d’eccezione i VW Golfisti Italia.

Obbligo di mascherina e di distanziamento sociale in base alle normative anti Covid19 vigenti. I gruppi partecipanti, gli appassionati o i semplici curiosi che interverranno potranno chiamare il Ristorante Schiavone & Co. per prenotare il pranzo al 3290826359.

Per informazioni e adesioni all’evento, è possibile contattare i numeri di cellulare: 3500352016 (Domenico), oppure 3791081173 (Giancarlo).