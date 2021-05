“9 volte Noemi”, spettacolo con Perrotta & friends al Flaiano: ecco quando

Perotta: “Il 6 giugno ci aspetta un evento allegro, divertente ed emozionante con una importante partecipazione di pubblico e l’incasso sarà interamente devoluto al Progetto Noemi Onlus”

PESCARA – La piccola e forte Noemi Sciarretta, la bimba affetta da SMA1 di Guardiagrele, compie 9 anni e Pescara si prepara a festeggiarla con un evento previsto per domenica 6 giugno 2021 alle ore 18.30, presso l’Auditorium Flaiano dove sarà omaggiata, nel pieno rispetto delle prossime norme anti – Covid19, con una festa a lei dedicata: “9 volte Noemi”, lo spettacolo per una forza della natura sarà presentato dall’attore abruzzese Federico Perrotta insieme a tanti altri amici.

Media partner dell’evento è Radio Delta 1, che durante il ‘delta1Breakfast” condotto da Francesco di Bucchianico ha raccolto, grazie ai numerosi e generosi utenti, i fondi per l’acquisto di un nuovo pc da destinare all’associazione Progetto Noemi Onlus; inoltre l’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Pescara, Città Dannunziana e della collaborazione del Kiwanis Chieti-Pescara.

“Una vera forza della natura, solo così può essere identificato un animo tanto meraviglioso, come quello di Noemi – commenta Federico Perrotta da sempre molto vicino alla famiglia Sciarretta ed al papà della piccola, Andrea; – la voglia di vivere che caratterizza questa famiglia è uno sprono per chiunque entri in contatto con tutti loro e proprio per questo motivo abbiamo piacere di festeggiare la piccola con un grande evento finalmente in presenza”.

Come ricorda l’artista infatti, nel 2020 il compleanno di Noemi è stato celebrato con una diretta streaming da lui condotta sull’emittente tv locale Rete8, dove tra i tanti partecipanti si annoverano anche Paolo Ruffini, Dario Ballantini, Pino Insegno, Claudio Lauretta; molti sono stati gli appuntamenti vissuti in diverse location in passato come il Supercinema di Chieti, il Castello di Semivicoli, il Teatro Madonna del Rosario a Pescara: si tratta di eventi che hanno emozionato le persone tra abbracci e sorrisi fino a che la pandemia non ha imposto limiti ai contatti ed alla vita sociale che si è accontentata del web.

“Ci aspetta un evento allegro, divertente ed emozionante con una importante partecipazione di pubblico – conclude Perrotta – e l’incasso sarà interamente devoluto al Progetto Noemi Onlus: sarà un’occasione unica per ritrovarci e per celebrare insieme la vita con il sorriso”.

“Nel momento storico in cui viviamo è d’obbligo festeggiare la vita – aggiunge Andrea Sciarretta. – Noemi ci insegna ad essere uniti di fronte alle difficoltà, raggiungendo traguardi, a volte, impensabili. Ed è per questo che vi invitiamo ad essere presenti in teatro affinché insieme, guardandoci finalmente negli occhi, possiamo affrontare gli ostacoli che la vita ci pone. Come ci insegna Noemi , senza mai arrendersi”.

E’ possibile acquistare i biglietti contattando Angela al numero 333.5001699 o su www.ciaotickets.com .