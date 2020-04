Raccolta porta a porta dei rifiuti il Primo Maggio sospesa a Pescara

PESCARA – “Sospeso il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nella giornata di venerdì Primo maggio in occasione della Festa del Lavoro. L’invito rivolto a tutti i cittadini interessati è di non lasciare fuori casa i mastelli che per un giorno non verranno svuotati. Per tutte le zone invece interessate dalla raccolta quindicinale del vetro, la stessa si svolgerà nel successivo giorno di raccolta utile, ovvero sabato 2 maggio. Si tratta di un provvedimento di routine che ricorre sempre in occasione delle feste, anche nel rispetto di quei lavoratori di Ambiente Spa che, specie nelle ultime settimane, stanno lavorando a ritmi serrati con passione e abnegazione”. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il provvedimento.

“Anche in occasione del prossimo ‘ponte’ festivo le attività di igienizzazione della città continueranno come al solito e nulla cambia, soprattutto, per il servizio di raccolta rifiuti dei cittadini Covid positivi o posti in isolamento o quarantena domiciliare, che oggi sono sotto la lente d’ingrandimento – ha ricordato l’assessore Del Trecco –. L’unica differenza è che venerdì primo maggio, Festa dei Lavoratori, non sarà effettuato il ritiro porta a porta dei rifiuti nelle zone coperte dal servizio, una sospensione di un solo giorno già prevista, come ogni anno, nel calendario di Ambiente Spa, dunque i cittadini sono invitati a non esporre fuori casa il proprio mastello. Il consueto conferimento riprenderà nel giorno immediatamente successivo, quando, peraltro, verrà garantita anche la raccolta quindicinale del vetro, che sarà posticipata a sabato 2 maggio. Ai cittadini come sempre rivolgiamo il nostro ringraziamento per la collaborazione, ancora più importante in queste giornate in cui l’unità è fondamentale per dare forza a chi lavora per il nostro benessere”.