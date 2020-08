Raccolta di beneficenza per il Dono di Maria di Giulianova il 28 agosto

GIULIANOVA – Venerdì 28 agosto, dalle 10.00 in poi, allo stabilimento La Rotonda (lungomare nord di Giulianova) si terrà una nuova aquilonata di solidarietà organizzata dall’hotel Baltic. La causa è quella dell’Associazione Il Dono di Maria, associazione di Giulianova da sempre dedicata ai bisogni delle persone. La distribuzione di viveri e vestiario sono attività quotidiane per gli operatori del centro, che soprattutto nei mesi di lockdown non si sono mai fermati e che anzi hanno moltiplicato i propri interventi. Il fabbisogno alimentare, medico, la cura del vestiario e l’aiuto economico per il pagamento delle bollette, sono le attività principali svolte insieme al “Circolino Parsifal”. Luogo di incontro e di sostegno per tanti ragazzi in difficoltà, Il Circolino Parsifal oltre all’ aiuto allo studio, coinvolge i ragazzi in attività ricreative e di aggregazione come i corsi di chitarra, i laboratori artistici.

“L’operato dell’associazione è davvero importante sul territorio” dice Massimo Grossi dell’hotel Baltic, “noi in particolare vogliamo contribuire a proseguire nel percorso con i ragazzi perché crediamo che tutti i ragazzi debbano crescere con delle opportunità, e soprattutto con uno sguardo di cura e di attenzione su di loro”.

L’Hotel Baltic metterà in vendita per i propri ospiti e per chiunque voglia partecipare, un kit che comprende un aquilone ed una sacca zaino, che si possono acquistare la mattina stessa dell’ aquilonata che si terrà venerdì 28 agosto dalle 10 in poi allo stabilimento La Rotonda. Come sempre, la proprietà dell’hotel Baltic devolverà l’intero ricavato dell’iniziativa al progetto Il Circolino del Parsifal.