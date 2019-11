Bellante: Quale agricoltura? Per un’attivita agricola più redditizia, sostenibile e umana

Sabato 23 novembre Comune e Pro Loco di Bellante organizzano convegno sulle diverse tecniche per un’ottima Produzione Agricola

BELLANTE (TE) – Il Comune di Bellante, in collaborazione con la Pro Loco di Bellante, ha organizzato per sabato 23 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 21:00 presso la Ex Rosalpina, in via Cesare Battisti n. 43 a Bellante Paese un convegno sulle diverse tecniche per un’ottima Produzione Agricola. L’appuntamento, che rientra nel ciclo di eventi “Quale Agricoltura? Per una attività agricola Redditizia, Sostenibile e Umana” vedrà la presenza, in qualità di relatori ed ospiti, dei più importanti esponenti locali del settore che spiegheranno come orientarsi sulle pratiche più idonee per riequilibrare il reddito in agricoltura, la qualità dei prodotti e la sostenibilità dei territori.

“Bellante ha un territorio a forte vocazione agricola con numerose attività che operano in questo settore e producono prodotti di altissimo livello, molto apprezzati e richiesti, per questo motivo la nostra Amministrazione, in sinergia con la Pro Loco di Bellante, le associazioni ed i produttori ha scelto di dedicare grande attenzione alle buone pratiche e alle ultime novità in questo settore strategico” dichiarano il primo cittadino di Bellante, Giovanni Melchiorre, ed il Consigliere delegato all’Agricoltura, Giovanni Di Michele. “L’agricoltura è il nostro passato, ma anche il nostro futuro visto che tanti giovani si sono avvicinati, e continuano a farlo, a questo mondo, per questo motivo riteniamo che eventi del genere siano un valido sostegno per guidarli verso un’attività agricola sempre più redditizia, sostenibile e umana”.

Questo il programma e gli argomenti che verranno trattati:

La realtà dell’agricoltura nel nostro territorio, relatore il Prof. Antonio Bruni

Innovazioni tecnologiche per un’agricoltura chimica innocua, relatore Dr. Alfonso Magno

L’agricoltura e l’impatto sull’Apicoltura: rischi e possibili soluzioni, relatori Dr. Ennio Pirocchi (Associazione Apicoltori) e Regione Abruzzo “Ass.Api.R.A.”

Biodinamica per mantenere la fertilità della terra, relatore Dr. Francesco Zappacosta (Associazione per l’Agricoltura Biodinamica)

L’Agroecologia per l’uso dei principi ecologici applicati alla produzione alimentare, relatore Prof. Remo Angelini

Orticoltura agriecologica, i nuovi orientamenti della ricerca, relatore Dott. Francesco Letea (CREA Centro di Orticoltura e Florovivaismo)

La Permacultura per valorizzare tutte le risorse disponibili, relatore Dr. Marco Di Renzo (Associazione AMAVITA)

Le Erbe Spontanee: quando la natura fa da sé, relatore Prof. Carlo De Lauretis (Gruppo ERBAMATA)

“Questo evento è stato pensato per venire incontro al mondo che cambia ed a chi vuole aggiornarsi scegliendo uno stile di lavoro più moderno, sostenibile, umano e redditizio, insomma, al passo con i tempi” sottolinea Janye Rosignoli della Pro Loco di Bellante. “Oggi questo settore punta sempre più sui prodotti di qualità, sulla sostenibilità e sulla difesa del territorio, per questo cresce l’attenzione verso le innovazioni tecnologiche, la biodinamica, l’agroecologia, la permacultura e tutte quelle novità che sono oggetto di studi, ricerche e analisi, anche in provincia di Teramo, dove sono diverse le esperienze virtuose da prendere in esame. Il convegno punta poi anche a informare il consumatore verso questo mondo e sui nuovi tipi di agricoltura garantendo a lui una maggiore consapevolezza su cosa compra e cosa mangia”.

Alle ore 17:00 ci sarà una pausa caffè offerta dalla Pro Loco di Bellante. Alle ore 19:00 si aprirà un’esposizione delle aziende agricole del territorio con assaggi, degustazioni e vendita dei prodotti e delle loro eccellenze. Si terrà poi una Gara dell’Olio d’Oliva con una giuria di esperti ed una degustazione guidata aperta a tutti, anche ai neofiti. Dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00 ci sarà un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Bellante. L’evento è completamente gratuito, per informazioni e contatti prolocobellante2017@gmail.com.