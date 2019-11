Fondi erosione costa, Testa: “Altro importante provvedimento oggi”

REGIONE – “Altro importante provvedimento oggi che questa maggioranza di governo porta a casa a beneficio degli abruzzesi: 3 milioni e 500 mila euro per lavori di risanamento costiero, per i danni causati dal mal tempo dei giorni scorsi. L’erosione della costa è una problematica non solo prettamente ambientale ma anche di natura economica cui andava prontamente predisposto un intervento”.

Così il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, a margine della odierna seduta straordinaria del Consiglio regionale, svoltosi a L’Aquila. “Una misura che denota ancora una volta rapidità e concretezza del governo Marsilio – ha commentato il Consigliere – in quanto sono stati reperiti 2 milioni di euro in un bilancio già in fase di chiusura annuale, oltre al milione e mezzo di euro approvato dal Consiglio, risorse immediatamente spendibili – ha concluso Testa – per i primi interventi d’urgenza”.