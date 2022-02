Psicologia del cane, corso di formazione a Pescara: come partecipare

Due Corsi gratuiti rivolti a proprietari di cani, amanti degli animali, volontari di associazioni, persone che si occupano di adozioni, cittadini interessati

PESCARA – Si è tenuta oggi una conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Dogs and the City” che partirà il 19 febbraio per concludersi il 26 marzo.

“Sosteniamo questo progetto di educazione di avvicinamento alla psicologia del cane che è un progetto completamente nuovo che questo comune ha voluto sposare – ha dichiarato Nicoletta Di Nisio – attraverso il mio assessorato alla Tutela del Mondo Animale. Vogliamo dar modo a tutti i cittadini che hanno un amico a 4 zampe di conoscere gli strumenti per ben educarlo. Molti hanno animali, diciamo, con comportamenti bizzarri. Con questo progetto diamo la possibilità a tutti, in maniera gratuita, di poter partecipare a incontri con degli esperti per l’educazione o la rieducazione del proprio amico a quattro zampe”.

“I due Corsi sono tenuti da Christian Evangelista che è un dog trainer istruttore del massimo grado del SIUA, Istituto di Formazione Zooantropologica – ha detto Paola Canonico, Presidente della sezione di Pescara della Lega Nazionale per la difesa del cane – perché oggi l’istruttore cinofilo ha il compito di operare su quelle situazioni problematiche che non competono più al campo evolutivo dell’animale, ma che chiedono un vero e proprio intervento di modificazione comportamentale. Christian è l’istruttore di riferimento della Lega nazionale per la difesa del cane di Pescara ed è un ottimo istruttore che inoltre già segue i pitbull di Pescara per favorirne la riabilitazione e aumentarne le probabilità di adozione. Invito chi è interessato a iscriversi, gli incontri sono gratuiti e lo scopo è per migliorare il rapporto tra i proprietari dei cani e i propri animali. Molto spesso, infatti, abbiamo molto amore per i nostri animali ma molta poca conoscenza delle loro necessità etologiche, fisiche e psicologiche. Corso è quindi rivolto a tutti i cittadini di Pescara per imparare a trattare meglio il proprio animale a comprenderlo a comunicare con lui in maniera più efficace e proficua per tutti”.

il corso si svolge in due moduli:

Parte 1: DOGS AND THE CITY

19/02- Chi è il cane? Conoscere le differenze con l’uomo e come approcciarle;

26/02- La mente e le fasi di vita: quando l’insieme è maggiore della somma delle parti;

05/03- Dizionario Uomo-Cane Cane-Uomo: capire il cane per evitare fraintendimenti;

12/03- Il mio cane è felice? Riconoscere i principali stati di disagio e promuovere un’adozione consapevole.

Parte 2: NELLE MANI GIUSTE: IL PITBULL

19/03- l’American Pit Bull Terrier: il cane di cristallo;

26/03- Il cosiddetto male: aggressività e pericolosità.

Il luogo verrà comunicato a breve poiché dipenderà molto dal numero delle iscrizioni. Si stanno già raccogliendo e si ricorda di inviare una mail a info@legadelcanepescara.org con inesriti i propri dati e contatti. In base a quanti saranno i partecipanti si sceglierà un luogo adatto per contenerli rispettando le regole Covid.