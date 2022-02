Rapine seriali a Pescara, trovato anche il quarto autore

PESCARA – Nella mattinata odierna, la Squadra Mobile ha trovato il quarto ed ultimo destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere in base alla quale ieri erano stati tratti in arresto tre autori di alcune rapine in questo centro cittadino. Le ricerche degli investigatori, che sono continuate ininterrottamente fino alla mattina odierna, hanno permesso di individuare nel quartiere Rancitelli anche l’uomo di origini senegalese di 31 anni che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe gravemente indiziato di aver partecipato, insieme ad uno degli arrestati di ieri, alla rapina ai danni di una donna, avvenuta il 26 dicembre scorso nel parcheggio di un supermercato cittadino.

