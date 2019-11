Provincia Pescara, nel 2020 le nuove palestre nei Licei ‘D’Ascanio’ e ‘Galilei’

PESCARA – “Ben 2milioni 900mila euro per dotare due scuole di assoluto rilievo di Pescara e Montesilvano, il Liceo Scientifico ‘Galilei’ e il Liceo Scientifico ‘D’Ascanio’, circa 2.600 studenti in tutto, di due palestre attrezzate, moderne, sicure e aperte alla città. Due strutture sportive che daranno dignità al lavoro encomiabile svolto da un esercito di docenti spesso in grosse difficoltà per carenze strutturali dei nostri edifici, ma anche un nuovo impulso alla promozione dell’attività sportiva tra i nostri ragazzi. Sono i due interventi già messi in gara d’appalto dalla Provincia di Pescara, ancora una volta grazie alla rinegoziazione dei fondi Masterplan, fermi da ben due anni, e che la Regione Abruzzo ci ha erogato, attraverso l’azione di pressing condotta insieme al Presidente del Consiglio regionale Sospiri, permettendoci di redigere la progettazione esecutiva e i bandi per l’affidamento che contiamo di eseguire prima della fine dell’anno”.

Lo ha annunciato il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri nel corso della conferenza stampa convocata con il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il dirigente della Provincia Luigi Urbani, il dirigente del Liceo ‘Galilei’ Carlo Cappello e il vicepreside del ‘D’Ascanio’ architetto Pietro Carletti, che sarà anche direttore dei lavori, e l’architetto Massimo Capocasa.

“La situazione di stallo dei progetti inerenti le palestre scolastiche del ‘Galilei’ e del ‘D’Ascanio’ è l’esatta fotografia della condizione generale in cui ho ereditato la Provincia di Pescara un anno fa – ha rintuzzato il Presidente Zaffiri -: un Ente privo di qualunque organizzazione dopo la legge Delrio, in cui siamo ripartiti da zero per riefficientare una macchina amministrativa al fine di poter concretizzare opere e finanziamenti. Appena insediati siamo stati bersagliati dal pressing di molti Dirigenti scolastici che ci hanno anche accusato di voler perdere finanziamenti pronti, di essere inerti, inefficienti, la mia amministrazione ha ascoltato e oggi rispondiamo con i documenti e le azioni concrete. La verità è che ciò che non è stato fatto nei due anni precedenti il mio governo, oggi lo abbiamo fatto in sei mesi, grazie alla collaborazione con il nuovo Governo regionale che ha sbloccato le risorse con un anticipo dei fondi che ci hanno permesso di fare la progettazione, avevamo appena due bozzetti su un foglio di carta, e le gare. Sento che alcuni amministratori rivendicano la primogenitura dei progetti solo per aver portato a casa l’assegnazione di somme che poi però non hanno saputo usare per ben due anni.

A quegli amministratori rispondo che, seppure sono stati bravi nel reperire fondi, evidentemente hanno scelto male i propri interlocutori visto che non sono stati capaci di usare soldi pronti in cassa dal 2016. E allora dico di continuare a traghettare fondi, saranno poi le nostre amministrazioni, provinciale e regionale, a realizzare concretamente i loro sogni”.

“Il Liceo D’Ascanio – ha detto l’architetto Carletti – si trova in un’area interessante di Montesilvano, nella sua periferia, dispone di un’area enorme, che va riempita con una struttura che servirà la scuola, ma anche il territorio. Per questo abbiamo concepito il progetto come una palestra polivalente, che sarà utilizzabile anche nel pomeriggio per attività associative, simboleggiando l’apertura della scuola nei confronti della società. Auspico che ora l’impresa che si aggiudicherà l’intervento sappia far presto, intercettando il bisogno dei nostri mille studenti, consapevoli del ruolo che l’educazione fisica riveste nella formazione dei nostri ragazzi”.

“Il Ministero della pubblica istruzione – ha concordato il dirigente Cappello – spinge molto le scuole a muoversi sulla linea dell’apertura degli istituti verso la collettività, pensiamo che il Galilei sarà anche sede di una scuola di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri. Ben si comprende dunque come una palestra, nella nostra sede di via Vespucci, sarà ossigeno per il nostro Istituto, per i nostri quasi 1.600 studenti, una scuola cresciuta di 200 unità negli ultimi due anni che ha bisogno di spazi per accogliere i nostri ragazzi”.

A illustrare gli aspetti tecnici dei due progetti sono stati l’ingegner Urbani e l’architetto Capocasa: la palestra del Liceo Scientifico ‘Galilei’ verrà realizzata nella succursale di via Vespucci, con un investimento di 1milione 500mila euro, con la progettazione definita il 21 ottobre 2019; la palestra avrà una superficie coperta di 700 metri quadrati, altri 475 metri quadrati ospiteranno locali accessori e il volume complessivo sarà di 7.145 metri cubi. Il corpo palestra sarà costruito ex novo nell’area cortilizia ricompresa tra i due fabbricati del Polo scolastico, in cemento armato, pensato come un ambiente moderno, ampio, luminoso, dotato di spogliatoi, bagni e medicheria, con un percorso coperto di collegamento con i due corpi aule. La Palestra del Liceo Scientifico ‘D’Ascanio’ di Montesilvano sorgerà in via Luigi Polacchi, in adiacenza al fabbricato scolastico, con un investimento di 1milione 400mila euro, con una superficie coperta per attività sportive di 1.340 metri quadrati, 230 metri quadrati per locali accessori, e una volumetria complessiva di 10.080 metri cubi. La struttura è stata progettata in cemento armato, anche in questo caso dotata di ampie vetrate. Per entrambe le strutture sono già in corso le procedure di gara d’appalto.

“Le due palestre – ha commentato il Presidente Sospiri – andranno a completare la dotazione strutturale di due scuole d’eccellenza del nostro territorio, compensando una esigenza unanimemente sentita da quasi 3mila studenti. Due opere che abbiamo sostenuto, voluto, progettato e che ora daremo al territorio”.