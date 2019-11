IX edizione del Concorso “Filomena Delli Castelli”: come partecipare

Tema di quest’anno: “Per un lessico delle Pari Opportunità: etica della differenza, inclusione, condivisione, corresponsabilità nella relazione tra i generi”

GIULIANOVA – La Commissione Pari Opportunità e gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Giulianova, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Teramo e dei Comuni delle scuole partecipanti, indicono la IX edizione del Concorso “Filomena Delli Castelli”, primo sindaco donna d’Abruzzzo (1951-1955), ed eletta, insieme a sole 21 donne, all’Assemblea Costituente Italiana il 2 giugno del 1946. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Per un lessico delle Pari Opportunità: etica della differenza, inclusione, condivisione, corresponsabilità nella relazione tra i generi”. La partecipazione al Concorso, oltre che ai ragazzi degli Istituti del Comune di Giulianova è estesa a tutti gli studenti delle Scuole Superiori della regione Abruzzo. Per partecipare gli studenti dovranno realizzare uno spot pubblicitario o un cortometraggio di max 5 minuti e si ritengono particolarmente meritevoli gli elaborati in cui gli studenti o le classi partecipanti risultino protagonisti dei filmati (video o spot).

Gli studenti e le classi che si iscriveranno alla IX Edizione del concorso “Filomena Delli Castelli” saranno invitati, tutti nello stesso giorno, ad un incontro/evento formativo sui temi oggetto del concorso di quest’anno, coinvolgendo esperti del settore, docenti universitari, psicologi, operatori della comunicazione web e della polizia postale, che forniranno informazioni, spunti di riflessione, suggerimenti e suggestioni utili ad orientare gli studenti sulla scelta dei contenuti, dei metodi e degli aspetti innovativi per realizzare i loro elaborati.

“La finalità del concorso è quella di stimolare i giovani a riflettere sulle tematiche di genere nel contesto culturale del nostro tempo – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani – per promuovere percorsi di consapevolezza, confronto e rielaborazione personale sulla condizione femminile e le pari opportunità sotto vari aspetti e dimensioni. L’obiettivo è quello di sostenere e diffondere la cultura paritaria per superare le diverse posizioni ideologiche, le differenze di genere, di religione, di etnia, di nazionalità, di cultura, vincere pregiudizi e stereotipi e riconoscere nell’altro la medesima umanità e il valore della differenza”.

“Il tema di quest’anno vuole richiamare l’attenzione sul concetto di Pari Opportunità nella sua complessità e ricchezza di significati – dichiara il Presidente della Commissione Pari Opportunità di Giulianova Marilena Andreani – invitando gli studenti ad analizzarne tutte le dimensioni, le implicazioni e i valori. Il tema, oltre a riguardare la questione di genere , coinvolge altri argomenti importanti quali l’inclusione, la condivisione, la corresponsabilità nella vita di relazione, sia di coppia che nelle comunità sociali. Negli elaborati agli studenti vengono lasciate la la ricerca e la creatività con cui riflettere, raccontare e rappresentare queste tematiche come risorsa essenziale per la loro crescita umana e per la realizzazione di una società davvero democratica”.

La partecipazione al concorso è gratuita e sono previsti tre premi per i primi classificati.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO

L’iscrizione degli studenti al Concorso verrà effettuata dall’Istituto scolastico attraverso l’invio della domanda di partecipazione entro il termine del 30 Novembre 2019 tramite PEC all’ indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it oppure in busta chiusa a:

Commissione Pari Opportunità,

Comune di Giulianova

64021 Corso Garibaldi, 109

Oggetto: IX Edizione Concorso “Filomena Delli Castelli”