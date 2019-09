Progetto ReStart – Giovani Ieri, Oggi e Domani, il 25 settembre a Pescara

PESCARA – Domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 10, nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, si svolgerà l’evento ‘Progetto ReStart – Giovani Ieri, Oggi e Domani’, con la presentazione dei risultati e delle start up nate nel settore dell’innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile, finanziate con il Fondo per le Politiche giovanili nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017.

L’evento, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anci, Provincia di Pescara e Comune di Farindola, si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, e del Segretario Generale della Provincia Michele Fratino, Responsabile del Progetto. Seguiranno gli interventi di Mauro Savini, Ufficio Politiche Giovanili Anci, su ‘Il programma ReStart e le altre azioni dell’Anci per le Politiche giovanili nei territori’; il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, su ‘L’importanza dei Giovani nel processo di ricostruzione sociale e materiale’; Antonio Stroveglia, responsabile della Wolftour srl, Partner del progetto, su ‘I Paesi di montagna possono diventare veri e propri laboratori per lo sviluppo locale’. Quindi la parola passerà ai giovani borsisti ammessi al progetto che racconteranno la propria esperienza.

“In tale iniziativa – ha anticipato il Presidente Zaffiri – la Provincia di Pescara si è candidata come capofila di un partneriato pubblico-privato proponendo il progetto ‘Giovani Ieri, Oggi e Domani’, ammesso a finanziamento per un importo pari a 120mila euro. Il progetto, avviato ufficialmente il 14 giugno 2018, ha previsto erogazioni dirette ai beneficiari di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici e atmosferici e le borse erogate hanno consentito ai giovani NEET selezionati di partecipare a corsi di formazione inerenti le aree del Turismo, Sport e Cultura, Agricoltura e Sviluppo Rurale con particolare riguardo a Eventi culturali e Prodotti e tradizioni, come il pecorino di Farindola e la ricerca storica delle tradizioni”.