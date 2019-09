Magia delle parole e potere personale, PNL Party all’Aurum

La masterclass si svolgerà il 2 ottobre a Pescara e sarà a ingresso gratuito ma solo per chi ha prenotato il posto. Ecco come fare per partecipare

PESCARA – Mercoledì 2 ottobre dalle 17:50 alle 19:50 presso l’Aurum di Pescara MasterClass su PNL PARTY – Magia delle Parole e Potere Personale. Si parte da questi interrogativi: “Pensi più a te o agli altri? Da che parte stai? Vuoi rinforzare innanzitutto il tuo Potere Personale o.. T’interessa essere più Persuasivo?”.

Se ti stai chiedendo come puoi guidare la mente delle persone con cui fai affari o con cui collabori, allora in questa MasterClass sarà possibile appropriarsi dello strumento fondamentale che i maestri di PNL usano per far cambiare i pensieri e le esperienze che limitano le migliori possibilità.

Si tratta di una tecnica che permette di interpretare in modo positivo gli eventi “negativi” e in questo modo si potrà scoprire:

Come utilizzare la PNL per riformulare un’esperienza negativa

Come ripensare gli eventi negativi verificatisi nel passato

Come aiutare gli altri a vedere i loro problemi sotto una nuova luce

Come sbarazzarsi delle obiezioni nelle vendite / affari / altre aree della vita

Oppure è possibile dare priorità allo sviluppo del tuo Potere Personale. Quindi partecipando a questa MasterClass esclusiva si potrà scoprire:

Il segreto per creare il tuo mondo così come lo vuoi.

Cosa c’è dietro la percezione della tua realtà.

Una comprensione del motivo per cui provi certe cose e perché non lo fai.

Come ottimizzare la tua attenzione e intenzione.

Modi in cui puoi riprendere il controllo delle tue priorità e del modo in cui ne fai esperienza.

COME PARTECIPARE

L’ingresso è libero ma solo per chi ha il posto prenotato. Si potrà bloccare il proprio posto via Whatsapp scrivendo “PNL PARTY” al numero 349.4978015 (questo recapito è solo per la prenotazione).