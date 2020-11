Progetto Piazza Dalmazia, pubblicato bando per assegnazione lavori

Il Sindaco Costantini: “finalmente poniamo le basi per ridare nuova luce alla piazza principale della città”

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul portale web istituzionale del Comune di Giulianova l’avviso che dispone l’avvio alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Piazza Dalmazia.

Grande la soddisfazione del Sindaco Jwan Costantini, che ringrazia per il lavoro svolto in questi mesi l’Assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido, il Dirigente Massimiliano Gramenzi e tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato affinché la procedura venisse avviata in tempi brevi.

“Finalmente si pongono le basi per la realizzazione di un sogno – dichiara il primo cittadino – quello di vedere la piazza principale della città completamente riqualificata con la messa in opera di un progetto davvero innovativo. Auspichiamo di iniziare i lavori subito dopo il periodo natalizio, così da non creare disagi alla viabilità, e terminare gli interventi prima dell’inizio dell’estate”.