SYC – Start Your Collection, gli appuntamenti del 4 e 6 novembre

REGIONE – Start Your Collection, progetto di Fondazione ARIA dedicato a quanti vogliono iniziare una collezione d’arte privata o corporate, ideato e organizzato da Delloiacono Comunica in collaborazione con il blog Collezione da Tiffany, è giunto ai suoi appuntamenti conclusivi.

Dopo aver affrontato le caratteristiche del Collezionismo di fotografie in compagnia di uno fra i più noti collezionisti italiani, Mario Trevisan, passando per la valutazione di un’opera d’arte moderna e contemporanea e dunque per i numerosi ed eterogenei criteri che influiscono sul suo valore grazie all’Art Advisor Massimo Vecchia, lo scorso 30 ottobre il viaggio tra i ‘Collezionismi’ ha visto la presentazione del Report 2020 su ‘Il Mercato dell’Arte e dei Beni da Collezione: andamento dei mercati pre e post Covid” a cura di Ernesto Lanzillo, Barbara Tagliaferri, Roberta Ghilardi, Davide Bleve di Deloitte &Touche S.p.A. e Pietro Ripa, private banker Fideuram.

L’edizione 2020 di Start Your Collection si conclude questa settimana con un doppio appuntamento: mercoledì 4 novembre e venerdì 6 novembre dalle ore 17,00 alle 18,30 in diretta streaming.

Oggi il webinar con Irina Zucca Alessandrelli, curatrice della Collezione Ramo, ci darà l’opportunità di conoscere la più importante raccolta di disegni italiani del XX secolo, la Collezione Ramo di Milano appunto. Da sempre campo di elezione per collezionisti a basso budget o dai gusti raffinati (le due cose vanno a braccetto più spesso di quanto si pensi), le opere su carta costituiscono spesso anche il gradino iniziale, l’introduzione al collezionismo per gli appassionati d’arte.

Venerdi’ 6 novembre Daniela Ferrari, curatrice del MART, ci parlerà delle collezioni e delle mostre del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, fondato nel 1987, diventato un punto di riferimento per l’arte italiana grazie a una collezione permanente ricca di capolavori e a un ricco programma espositivo.

I workshop sono gratuiti per i soci della Fondazione e per i nuovi soci che aderiranno entro dicembre 2020. Le iscrizioni ai due incontri sono aperte, basta inviare il Modulo di adesione a info@fondazionearia.it. Contestualmente i partecipanti riceveranno le registrazioni e i materiali dei workshop precedenti.

