Al via il Progetto Cyros per provuovere la mobilità ciclistica e intermodale

REGIONE – C’é anche l’Abruzzo tra le cinque regioni italiane (le altrre sono Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Emilia Romagna) e tre croate (Dubrovnik, Primorje, che Istria) collaborano nel progetto Cyros, parte del programma Interreg Italia-Croazia, per promuovere la mobilità ciclistica e intermodale e incentivare il turismo sostenibile lungo la costa adriatica.

Durante una due giorni in Abruzzo, i partner si sono incontrati a San Vito Chietino per discutere lo stato dell’iniziativa e pianificare gli interventi futuri. Il progetto mira a realizzare la Ciclovia Adriatico-Ionica e prevede un finanziamento complessivo di oltre 2,7 milioni di euro, di cui 370 mila destinati all’Abruzzo.

Gli interventi abruzzesi coinvolgeranno i comuni di San Vito Chietino, Fossacesia e Vasto, con soluzioni di trasporto intermodale (treno-bus-bici-nave) e infrastrutture come aree di sosta, stazioni di ricarica per e-bike, contabici e rastrelliere, lungo la “Via Verde della Costa dei Trabocchi”. Il progetto riflette l’impegno della Regione per un turismo lento, verde e valorizzante dei borghi storici.

