Scomparsa del Dottor Roberto Fagnano, i messaggi di cordoglio

ABRUZZO – Questa mattina,a causa di un infarto, è morto a 56 anni Roberto Fagnano ,Direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo . Di seguito i messaggi di cordoglio.

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha dichiarato:

“L’improvvisa e inattesa scomparsa di Roberto Fagnano ha lasciato costernato l’intero apparato del Consiglio della Regione Abruzzo, imponendoci di fermare doverosamente la giornata politica in omaggio a un uomo e a un professionista che non ha mai fatto mancare il proprio contributo nella riorganizzazione e nella guida di un settore tanto delicato quanto quello della sanità abruzzese. La Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo esprime le proprie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai collaboratori del manager che oggi hanno perso una presenza importante e incisiva per il nostro territorio”.

“Con Fagnano scompare una figura carismatica e un manager capace – ha sottolineato il Presidente Sospiri – che dopo aver diretto la Asl di Teramo, difendendo le necessità del territorio e dimostrando conoscenza e consapevolezza, aveva accettato di lasciare quell’incarico per assumere la guida del Dipartimento Salute e mettere al servizio della macchina organizzativa regionale tutto il proprio know how, dando il proprio contributo alla ristrutturazione dell’intera sanità abruzzese, un compito sicuramente gravoso che però Fagnano aveva raccolto con grande coraggio e carica, fatta di umanità e passione, come l’ennesima sfida di una carriera già straordinaria. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto importante, sarà nostro compito ora abbracciare la sua eredità conoscitiva ed esperienziale affinchè il suo impegno, la sua dedizione alla professione, la sua abnegazione nei confronti del nostro Abruzzo non vadano perduti”.

La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri, appresa la notizia della prematura scomparsa del Dottor Roberto Fagnano, esprime tutto il suo cordoglio per la grave perdita di un Personaggio di spicco del nostro territorio e partecipa con commozione al dolore della famiglia

“Il suo impegno per la sanità abruzzese – afferma la Brandiferri – deve rappresentare un esempio per quanti vogliono assumere cariche importanti nella pubblica amministrazione; del Dottor Fagnano va messa in evidenza anche la sua elevata sensibilità che ha sempre dimostrato nell’ambito di tematiche inerenti la parità di genere e le pari opportunità, dando un notevole contributo alle attività e alle iniziative intraprese dagli organismi competenti operanti sul territorio provinciale”.

Stefania Pezzopane Deputata Pd

“Ho appreso con tristezza e sgomento dell’improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Fagnano. Persona e professionista disponibile e competente, ricopriva il ruolo di Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo. Ma già come direttore della Asl di Teramo si era distinto per competenza e professionalità. Una persona aperta e dinamica, ha lavorato sempre con grande impegno e generosità. Un abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alle persone a lui care.”

Il Cordoglio del gruppo consiliare M5S

“Apprendiamo con grande dispiacere la notizia dell’improvvisa scomparsa del Capo Dipartimento Salute di Regione Abruzzo, Roberto Fagnano. In questo momento di profondo dolore, rivolgiamo il nostro pensiero e le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Lo affermano i Consiglieri regionali in Regione Abruzzo del gruppo del MoVimento 5 Stelle.