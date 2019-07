Processione San Cetteo 2019, l’ordinanza: divieti e indicazioni

PESCARA – In occasione della Processione di San Cetteo prevista per il giorno 7 luglio 2019 a partire dalle ore 17.00 nelle acque del Porto di Pescara ed antistanti l’imboccatura in onore del Santo il Capitano di Vascello, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Pescara ha reso noto che fino alla fine della celebrazione un’imbarcazione da diporto trasporterà il Simulacro del Santo e le Autorità, ed un motopesca trasporterà la banda musicale.

Entrambe le unità potranno trasportare, sotto la diretta responsabilità del Comandante/Conduttore, solamente il numero massimo di persone previsto dalla certificazione di sicurezza delle stesse.

Quindi di seguito l’Ordinanza in quattro articoli con i divieti e altre indicazioni utili.

La processione potrà essere effettuata solo con tempo e mare assicurati favorevoli; pertanto l’accertamento della sussistenza o della permanenza di tali condizioni meteomarine è demandato alla formale responsabilità del Comandante di ogni singola unità, anche in relazione alle caratteristiche nautiche della stessa. Ciascuna unità partecipante alla processione dovrà disormeggiare in tempo utile rimanendo in fila e mantenendo una distanza di sicurezza dall’unità più vicina. In ogni caso le unità interessate dovranno mantenere una velocità sicurezza in relazione alle circostanze in atto. Tutte le unità partecipanti dovranno effettuare le manovrare per l’ingresso e l’uscita dal porto e la navigazione in ambito portuale uniformandosi rigorosamente alle disposizioni delle Ordinanze in vigore per la disciplina della navigazione nel porto di Pescara. Al rientro in porto, tutte le unità partecipanti alla processione dovranno procedere ordinatamente in massima sicurezza ed alla minima velocità di governo per l’ormeggio e lo sbarco degli eventuali passeggeri. È vietato l’imbarco/sbarco di passeggeri su unità ormeggiate a pacchetto, nonché il trasporto di persone, oltre i limiti previsti dalla propria abilitazione e in numero superiore alle dotazioni dei sistemi collettivi ed individuali di salvataggio presenti a bordo. Le unità se dotate di VHF dovranno effettuare ascolto continuo sul canale 12, mentre se dotate di apparati radio CB dovranno effettuare ascolto sul canale 7. La velocità del convoglio dovrà essere tale da salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Tutte le unità che si trovino a navigare in prossimità del percorso interessato dalla processione a mare, non partecipanti alla stessa, dovranno: evitare di incrociare le rotte del convoglio e/o comunque di inserirsi fra le unità partecipanti alla processione; ridurre la velocità al minimo consentito per governare, e se del caso fermarsi evitando in modo assoluto di avvicinarsi a meno di 50 metri dal convoglio; evitare il prodursi di moto ondoso pericoloso per l’ordinato espletamento della manifestazione. Tutti le unità che partecipano alla manifestazione dovranno prontamente uniformarsi agli ordini a qualsiasi titolo impartiti rispettivamente per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza della navigazione, dal personale della Capitaneria di Porto di Pescara e delle Forze di Polizia presenti in loco. I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno ritenuti responsabili dei danni provocati a persone e/o cose a causa del loro comportamento illecito, e saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e/o ai sensi della vigente normativa applicabile in materia. É fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà affissa all’albo di questa Capitaneria di Porto ed inserita nel sito web ufficiale a partire dalla data odierna.