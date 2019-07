Tocco da Casauria da oggi anche “Città del Vino”

Il sindaco: “Tappa fondamentale nel percorso di caratterizzazione e promozione del paese e dell’intera area, che un passo alla volta stiamo facendo conoscere in tutto il mondo”

TOCCO DA CASAURIA – Con un articolo di benvenuto sulla homepage del loro sito, le “Città del Vino” hanno ufficializzato l’ingresso del Comune di Tocco da Casauria nell’associazione nazionale. Paese rinomato per la cultivar olivicola autoctona, socio da anni delle “Città dell’olio”, da oggi Tocco da Casauria potrà fregiarsi anche del titolo di “Città del vino”.

“Un riconoscimento importantissimo – spiega il Sindaco Riziero Zaccagnini – per un territorio che negli anni ha visto crescere in quantità ma soprattutto in qualità la produzione vinicola. Ai vigneti storici che vantano etichette blasonate, si sono affiancate produzioni giovani che da subito si sono fatte notare, ottenendo certificazioni e attestati di valore. La viticultura è una tradizione antica del nostro territorio, che da piccola attività contadina si è fatta impresa diffusa, con aziende agricole locali e etichette che, pur non risiedendo sul territorio, hanno a Tocco i loro vigneti di pregio, fino ad arrivare alla recente nascita di una cantina specializzata in spumanti ottenuti con metodo classico. Ringraziamo l’associazione Città del Vino per aver accolto senza indugio la nostra proposta di adesione, cogliendo subito il valore del patrimonio vitivinicolo di Tocco. Per noi si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di caratterizzazione e promozione del paese e dell’intera area, che un passo alla volta stiamo facendo conoscere in tutto il mondo”.

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA CITTÁ DEL VINO

I nomi delle cantine? Per chi non li conoscesse già, l’invito è a scoprirli il 30 Agosto, durante la cerimonia di consegna della bandiera di Città del vino che si terrà a Tocco, e che sarà accompagnata da uno spettacolo teatrale a tema con degustazione finale.