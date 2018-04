La Fatal Vercelli e la classifica sempre più pericolante

Prima sconfitta della gestione Pillon per il Pescara che subisce due reti negli ultimi otto minuti, il Delfino è ad un solo punto dai play-out

VERCELLI – Dopo i buoni pareggi contro Palermo e Bari ecco la prima sconfitta della gestione Pillon per il Pescara che, nell’incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, perde 3-1 in casa della Pro Vercelli e resta nella zona invischiato nella lotta salvezza. Una partita strana, a tratti una sfida a scacchi decisa inevitabilmente da due giocatori: Crescenzi e Raicevic. Il primo si fa espellere molto ingenuamente, dopo undici minuti, rimediando due gialli in successione. Il secondo invece, entrato a venti minuti dalla fine, realizza la doppietta che permette ai piemontesi di vincere e tornare in corsa per la salvezza.

Un successo ritrovato dopo due mesi per la compagine di Grassodonia, un successo che manca da 11 partite per la squadra abruzzese che non sa più vincere. Una sfida, quella del Piola, che si è messa male sin da subito per il Delfino che, sotto di un uomo, è andato in svantaggio per mano di Vives su rigore. Poi il pareggio di Machin, al primo lampo, e la sensazione di poter controllare fino alla fine senza troppi problemi. Cosi non è stato e, negli ultimi otto minuti, la doppietta dell’ex Vicenza ha impedito al Pescara di tornare dal Piemonte con un pareggio che, vista la situazione di classifica, poteva valere molto. Resta, purtroppo, tutto invariato e tutto lasciato a pochi calcoli: se il Pescara vuole salvarsi deve portare a casa almeno tre successi nelle ultime sei partite a cominciare dall’incontro di domenica, in programma allo Stadio Adriatico, contro lo Spezia che sta lottando per centrare l’ottavo posto.

Poi, da qui alla fine, solo scontri diretti con la trasferte di Terni, Novara e Venezia intervallate dagli impegni casalinghi contro Cesena e Ascoli. Un filotto di partite decisivo per le sorti della squadra abruzzese che al momento sarebbe salva. Il condizionale, però, conta poco o nulla in una situazione che la squadra bianco-azzurra non viveva da almeno 14 anni. L’incubo della Serie C è in agguato e quei punti servono come il pane per evitare una catastrofe sportiva.

Fonte foto: Twitter Pro Vercelli