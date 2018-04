Mister Morena lascia la guida della Tombesi C5

ORTONA – Le strade di mister Massimo Morena e della Tombesi Ortona calcio a 5 si separano. Per motivi strettamente personali e per impegni legati alla sua attività lavorativa, il tecnico delle due promozioni in tre anni ha preferito non proseguire la sua avventura in gialloverde in quella A2 da lui stessa faticosamente, ma brillantemente, conquistata.

Arrivato in corsa nella stagione 2015/2016, Morena guidò la Tombesi alla vittoria del campionato di serie C, conquistato all’ultima giornata (decisiva la vittoria di Penne) e con un solo punto di vantaggio. L’anno successivo, l’approccio con la serie B non fu semplice, ma dopo un inizio complicato arrivò una grande seconda parte di stagione, con i playoff mancati di pochissimo. Se la mano del mister si era vista nettamente in una squadra che non esprimeva grandi valori tecnici, la si è vista ugualmente nella Tombesi del campionato appena concluso. Con un roster composto di grandi giocatori e costruito con l’obiettivo di conquistare la A2, Morena ha guidato i gialloverdi in maniera impeccabile, gestendo al meglio uomini e energie e trasmettendo perfettamente in campo tutte le sue indicazioni e le sue visioni di avversari e partite.

La società ringrazia di cuore mister Morena, per la sua bravura, la sua professionalità, le sue doti umane e per tutto quello che ha dato alla Tombesi in questi anni. Assieme ai migliori auguri per il futuro della sua vita personale e professionale, il presidente Alessio Tombesi e tutto il suo staff esprimono la loro gratitudine al tecnico, certi che il rapporto di amicizia e il legame umano non si interromperanno di certo con il termine della collaborazione sportiva.

La società è già al lavoro per individuare il nuovo tecnico. Entro la prossima settimana verrà annunciato il nome del successore di mister Morena.