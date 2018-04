Chieti, il maratoneta Giovanni Malagutti ricevuto in Municipio

Un tour a piedi di 2.300 chilometri per sostenere i diritti dei bambini e dei più deboli

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, a nome dell’Amministrazione Comunale, questa mattina, in occasione del suo arrivo a Chieti per promuovere il progetto “Camminata Italiana ‐ benessere, Africa, diritti”, ha ricevuto in Municipio il maratoneta mantovano Giovanni Malagutti, presidente dell’omonima Fondazione impegnata da più di 20 anni in difesa dei diritti dei bambini e dei soggetti più deboli attraverso il network “Diritti a Colori”.

Partito da Firenze sabato 7 aprile, accompagnato da uno staff di cui fanno parte Marco Piva e Serena Spadini, Malagutti sta percorrendo a piedi 2.300 chilometri fino in Sicilia. Il su cammino si concluderà il 3 giugno a Mantova. Oltre duemila chilometri in giro per l’Italia con l’obiettivo di diffondere l’attività fisica e sensibilizzare l’opinione pubblica su alcune problematiche sociali.

«Azioni lodevoli come le sue sono un esempio per tutti e rappresentano una finalità sociale e umanitaria cui dedichiamo tutta la nostra attenzione – ha sottolineato l’Assessore Di Felice – Accogliendo l’invito di Giovanni Malagutti, ci adopereremo, come Amministrazione, per valutare l’eventualità di avviare una cooperazione con la sua Fondazione per progetti su tematiche sociali e in favore dei bambini».

«Ulteriore obiettivo dell’iniziativa – ha rimarcato Malagutti – è quello di provocare una riflessione sul fenomeno delle migrazioni dei popoli. Infine, questo giro d’Italia a piedi vuole attirare l’attenzione sui diritti dei bambini, che spesso – ha aggiunto – subiscono violenze da una società poco attenta».