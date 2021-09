La Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare fa il bilancio della stagione estiva

GIULIANOVA – “Anche quest’anno la stagione estiva si è conclusa. Per la Pro Loco Giulianova è il momento della valutazione finale. Per tutti i componenti della Pro Loco l’anno 2021 è stato senza dubbio il più faticoso e dispendioso. Complice la promessa di voler promuovere il territorio al massimo delle proprie capacità, anche a livello regionale e nazionale. Così oggi finalmente Luigi Valiante, Maurizio Di Filippo e gli oltre ottanta soci possono affermare, dopo tre anni di lavoro ininterrotto, di essere riusciti a dare alla Pro Loco Vivere Il Mare il suo spazio, la sua dimensione e la sua identità.

Un merito va riconosciuto anche all’assessore al Turismo Marco Di Carlo, che per il secondo anno ha concesso totale libertà alla Pro Loco di collaborare con l’ufficio Turistico IAT, offrendo i suoi servizi con tutti i suoi strumenti e partner, e di essere di aiuto e forza aggiunta al CTM che l’ha gestito. Nell’insieme quest’anno sono stati fatti passi avanti, ma alcuni aspetti logistici vanno certamente migliorati e la Pro Loco Giulianova li porterà tutti all’attenzione così da essere maggiormente pronta per la prossima stagione.

Diversi i punti da discutere ed è per questo che la Pro Loco fa richiesta di una riunione entro il mese di ottobre a cominciare dai rappresentati del turismo, del commercio, della ristorazione, dell’ufficio IAT, dell’amministrazione e con chi offre servizi, per aprire un dialogo costruttivo, poiché l’evoluzione di alcuni progetti oggi dipendono molto da sinergia d’intenti. Oltre a questo la Pro Loco ha deciso che il 2022 lo affronterà con più calma, pensieri rivolti alle scadenze, alle modifiche da attuare allo statuto, al tesseramento annuale, alla campagna del 5×1000 e all’invito a candidature per formare un rinnovato direttivo della Pro Loco Giulianova capace di affrontare un’ulteriore crescita che avrà inizio dal 2023.

Intanto alcuni servizi gratuiti proseguono. Il gruppo Facebook “Giulianova Shopping” anche il 2022 resta il canale aperto alla pubblicità gratuita per le partite iva di Giulianova, offrendo più vantaggi ai soci tesserati Pro Loco. Stesso ragionamento in “Giulianova Eventi e dintorni”, altro gruppo Facebook in crescita dove è possibile pubblicare le proprie iniziative ed è utile per chi cerca info sulle attività del momento, calendario eventi compreso. Entrambi i canali d’informazione gestiti in collaborazione con Radio Azzurra Giulianova. Per quanto riguarda la prossima attività di promozione in programma, la Pro Loco lo svolgerà nel periodo natalizio, nella seconda edizione del “Il mio Presepe Giulianova e dintorni”. I primi tre riceveranno oltre al riconoscimento della vittoria un premio offerto dalle attività locali” è questa la nota della Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare.