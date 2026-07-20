Lazio Women in ritiro a Celano: test, eventi e presentazione al Castello Piccolomini

CELANO – Celano si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento del calcio femminile italiano. Da oggi, 20 luglio, fino a giovedì 30 luglio, lo Stadio Comunale Fabio Piccone ospita il ritiro estivo precampionato della S.S. Lazio Women, trasformando la città in una vetrina sportiva di livello nazionale.

La delegazione biancoceleste è attesa oggi alle 17:00, mentre domani – 21 luglio – l’Amministrazione Comunale e la Regione Abruzzo accoglieranno ufficialmente squadra e staff tecnico con una cerimonia istituzionale.

Il programma del ritiro alterna lavoro sul campo, momenti di apertura alla comunità e iniziative di responsabilità sociale. Tre gli appuntamenti principali:

Venerdì 24 luglio, ore 17:30 – Primo test precampionato contro il Pineto, allo stadio Fabio Piccone, con ingresso libero.

Martedì 28 luglio – Giornata dedicata al sociale: visita ai centri ANFFAS e Autismo; in serata, alle 21:30, la presentazione ufficiale della squadra al Castello Piccolomini, alla presenza della Dott.ssa Cristina Mezzaroma.

Mercoledì 29 luglio, ore 17:30 – Secondo test amichevole contro il Napoli, sempre sul prato del Fabio Piccone.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco Settimio Santilli e del Vice Sindaco con delega allo Sport Piero Ianni, che sottolineano il valore strategico dell’evento per Celano e per l’Abruzzo.

Ianni ha ringraziato il Presidente del Celano Calcio, Mario Moscarella, per la collaborazione tecnica e logistica, definendo il ritiro della Lazio Women “una straordinaria occasione di promozione sportiva e turistica per l’intera comunità”.