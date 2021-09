Vaccino, consegnate 2.100 dosi Moderna all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila

Poste Italiane è di nuovo impegnata nella distribuzione dei vaccini in Abruzzo: oggi consegne all’Aquila e Pescara

L’AQUILA – Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 settembre, SDA Express Courier ha consegnato altre 4.400 dosi del vaccino Moderna: 2.300 dosi all’Ospedale Santo Spirito di Pescara e 2.100 dosi all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. In Abruzzo la scorsa settimana il corriere espresso di Poste Italiane aveva consegnato ulteriori 6.800 dosi di vaccino Moderna.

Sempre in giornata, 26 furgoni speciali della flotta di SDA hanno recapitato su tutto il territorio nazionale, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria, 285.300 dosi del vaccino.

Oltre all’Abruzzo, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, hanno fatto tappa in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Marche, Toscana, Sicilia e Umbria.

Con questa nuova tornata di consegne, la quarantottesima dal mese di gennaio, SDA ha raggiunto il traguardo di 20 milioni di dosi di vaccino consegnate in tutta Italia, di cui 2 milioni nel mese di settembre.