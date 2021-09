Francesco Di Attilio e Riccardo Ceci confermati alla Nova Basket

CAMPLI – Altri due tasselli per il prossimo campionato regionale Serie D. Il ventenne Riccardo tornerà a vestire la maglia Nova sia da play che da guardia. Ragazzo con tantissime potenzialità tecniche: non dimentichiamoci di alcune sue passate partite casalinghe, decisamente di fuoco, nelle quali è stato fautore di punteggi strabilianti, continuando a lavorare con impegno sarà una preziosa risorsa per la squadra di coach Di Carlo. L’ altra conferma, ormai al quinto anno in canotta Nova è Francesco Di Attilio, ottima mano dalla lunga distanza e buona prestanza fisica, che lo rendono un ragazzo sempre pronto e disponibile alle esigenze del gruppo. Di Attilio ricordiamo che continuerà a far parte dello staff tecnico del minibasket.

Le prime dichiarazioni di Riccardo Ceci: “Sono molto contento di essere in maglia Nova per il terzo anno consecutivo e ringrazio la Famiglia Di Carlo per la fiducia nei miei confronti. Il campionato è alle porte e sono sicuro che ci faremo trovare pronti. La squadra è giovane e non vediamo l’ora di poter iniziare, sperando di avere di nuovo con noi il nostro caro pubblico con il quale abbiamo vissuto tante bellissime emozioni”.

Francesco Di Attilio: “Ringrazio la società, sono molto felice di essere ancora qui alla Nova. Darò il meglio di me per essere di sostegno alla squadra. Forza Nova!”.

Intanto Lunedì 20 Settembre è iniziata la preparazione in vista dei campionati Serie D e Under 19. Anche gli altri gruppi Under 16, Under 13 e il settore minibasket hanno ripreso l’attività a pieno regime.