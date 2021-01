“Il Principe azzurro dell’Adriatico”, campagna educativa Op Abruzzo Pesca

Finanziata da Regione Abruzzo, mira a valorizzare il “Pesce Azzurro dell’Adriatico”, anche in una logica di rispetto dell’ambiente

PESCARA – Avvio della Campagna Educativa e Promozionale sul Pesce Azzurro dell’Adriatico pescato nella Regione Abruzzo a Marchio di Qualità « Il Principe Azzurro dell’Adriatico » dell’ O.P. Abruzzo Pesca, finanziata dalla Regione Abruzzo, Giunta Regionale.

L’O.P. ABRUZZO PESCA Soc. Coop. è un’Organizzazione di Produttori del Medio Adriatico riconosciuta dal MIPAAF, Roma ed ha imbarcazioni da pesca quali lampare e/o volanti, nella R. Abruzzo, che esercitano in particolare la pesca dei piccoli pelagici, alici e sarde. Il Presidente Carla Massetti e Vice Presidente, Vincenzino Crescenzi OP Abruzzo Pesca, sottolineano come l’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il consumo del pesce azzurro prodotto locale dell’ OP, attraverso eventi sui canali social rivolti ai consumatori per informarli ed educarli a riconoscere il prodotto locale. L’ OP Abruzzo Pesca vuole sviluppare inoltre un Progetto di Filiera che miri a valorizzare il “Pesce Azzurro dell’Adriatico”, non solo in una logica di qualità, tracciabilità, sostenibilità, ma anche di rispetto dell’ambiente, infatti ha già registrato a dicembre 2018 un Marchio di Qualità Collettivo in Italia “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”. Una testimonianza di qualità e riconducibilità della produzione sostenibile relativa al distretto di pesca del Medio Adriatico. Progetto finanziato Piano di produzione e commercializzazione 2018 Misura 5.66 FEAMP 2014-20, MIPAAF, Roma, D.G. Pesca PEMAC, PEMAC 2.

Il Vicepresidente Regione Abruzzo e Assessore alla Pesca, Emanuele Imprudente, sottolinea che “Il presente progetto vuol diffondere la cultura del Pesce “azzurro”, come tradizione abruzzese, attraverso la realizzazione della Campagna Educativo e Promozionale « Il Principe Azzurro dell’Adriatico, Regione Abruzzo, destinata all’attuazione di una politica di qualità, valorizzazione e promozione nonché sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca locali sostenibili, rivolta ai turisti, cittadini e bambini. Inoltre vuole promuovere la corretta e sana alimentazione, attraverso una serie di azioni di comunicazione ed il coinvolgimento dei consumatori abruzzesi. Acquistare il pesce azzurro locale è un ottimo sistema per essere certi della qualità e la freschezza del prodotto, inoltre permette di acquistare a prezzi più competitivi data la grande disponibilità del momento. Inoltre consente uno sfruttamento sostenibile e più equilibrato della risorsa, aiuta i pescatori a pescare prodotti spesso abbondanti ma non sufficiente apprezzati dal mercato ed al contempo consente al consumatore di orientarsi su un prodotto locale, di qualità ed offerto quasi sempre a un prezzo contenuto. In tal senso una risorse assolutamente da salvaguardare è il pesce povero o azzurro, vera tradizione locale e regionale, la cui cultura il presente progetto vuole valorizzare come produzione agroalimentare di qualità della R. Abruzzo. Saranno coinvolti nella Campagna Educativa Alimentare esperti del settore, quali la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini, per sensibilizzare la cittadinanza a stili di vita e consumo sostenibili, nel rispetto della cultura territoriale del Mare, per una maggiore attenzione alla provenienza locale del pescato e a tutte le pratiche sostenibili che coinvolgono il mare, a partire dall’alimentazione e dalle scelte quotidiane. La Campagna Educativo Alimentare “ Il Principe Azzurro dell’Adriatico “R. Abruzzo, intende porre in essere una strategia volta alla Promozione e Valorizzazione del « pesce azzurro » pescato nella Regione Abruzzo, attraverso i canali social in modo da raggiungere il più ampio raggio di consumatori e soprattutto di tutte le fasce di età.

Seguiteci sulla pagina Fb dell’evento “Il Principe Azzurro dell’Adriatico R. Abruzzo” gestito dal Responsabile della Comunicazione, Partners in Service Srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», dove saranno caricate foto e ricette a base di pesce azzurro per promuovere la tradizione culinaria del territorio costiero abruzzese.

Inoltre sono stati realizzati materiali informativi, cartacei e digitali, come ricette a base di pesce azzurro in IT e EN e gadget ad hoc con l’obiettivo di promuovere il “pesce azzurro” sensibilizzando le famiglie sulla “qualità nutrizionali” e alla “facilità di preparazione”. Il coinvolgimento dei cittadini adulti fino ai bambini abruzzesi costituisce uno dei punti di forza del progetto, infatti la Campagna Educativa Alimentare è stata e sarà ospite in varie trasmissioni televisive locali.

Venerdì 15 gennaio 2021 si è svolta la 1° tappa televisiva presso il Ristorante Marina sud di Pescara dove la Campagna è stata ospite nella trasmissione televisiva: “L’Appetito vien parlando” programma di informazione ideato e condotto dal Direttore Giornalista Paolo Minnucci con ospiti il Vicepresidente Regione Abruzzo e Assessore alla Pesca, Emanuele Imprudente che ha illustrato l’importanza della Campagna finanziata dalla Regione Abruzzo, mentre Vice Presidente, Vincenzino Crescenzi ha sottolineato l’obbiettivo dell’OP Abruzzo Pesca e l’importanza del progetto di promozione del pesce azzurro secondo una logica di qualità, tracciabilità, sostenibilità, ma anche di rispetto dell’ambiente. Il programma è andato in onda domenica 17 gennaio ore 21.00 canale 274 TVQ”La Tv dell’Adriatico” e martedì 19 gennaio canale 17 TRSP alle ore 13.00 e alle ore 21.00 ed è visibile sulle piattaforme social: cronache abruzzesi e youtube.