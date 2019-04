Dopo un inizio settimana dal clima autunnale, nella giornata di mercoledì tempo più stabile. Le minime e le massime nelle quattro province

PESCARA – Tra domenica e lunedì una circolazione ciclonica a carattere freddo si posizionerà tra Nord Italia e Balcani, determinando tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi. Le temperature saranno in netto calo, al di sotto delle medie del periodo. Seguirà una fase di instabilità sebbene meno marcata, con occasione per qualche rovescio o temporale, il tutto accompagnato da una progressiva ripresa termica. Buone notizie invece per la ricorrenza del Primo Maggio, tradizionalmente associata a gite all’aria aperta e picnic Secondo gli esperti meteo il tempo sarà infatti soleggiato. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 29 aprile

La circolazione ciclonica fredda attiva tra Atlantico e Balcani determina un clima pressochè autunnale. Temperature in sensibile calo, ben sotto la media. Venti moderati da Ovest sull’Abruzzo in rotazione da Nord a fine giornata. Mari mossi o molto mossi.

Martedì 30 aprile

La circolazione ciclonica fredda si attenua e allontana verso Est, ma mantiene attiva una spiccata variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite e qualche occasionale piovasco sulle zone interne appenniniche al pomeriggio. Temperature in calo nei valori mimimi; massime in ripresa. Venti deboli o localmente moderati da Nord in attenuazione. Mari mossi o molto mossi con moto ondoso in progressivo calo.

Mercoledì 1° maggio



L’alta pressione favorisce condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Schiarisce in serata. Temperature minime stabili; massime in aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29, 30 aprile e 1° maggio)

Pescara

LUN – min 10° max 15°

MAR – min 11° max 17°

MER – min 14° max 17°

Chieti

LUN – min 7° max 17°

MAR – min 8° max 18°

MER – min 10° max 17°

Teramo

LUN – min 6° max 16°

MAR – min 5° max 16°

MER – min 11° max 17°

L’Aquila

LUN – min 6° max 13°

MAR – min 8° max 18°

MER – min 5° max 16°

