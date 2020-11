Primo front office d’Abruzzo Cassa Depositi e prestiti a Chieti

Gli amministratori: “Siamo pronti a fare sinergia sia a livello istituzionale che con le realtà economiche e produttive del territorio e saremo onorati di fare gli onori di casa per spazi di tale importanza e prestigio per la nostra comunità”

CHIETI – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore Manuel Pantalone, hanno avuto un incontro telematico con rappresentanti e gruppo operativo della Cassa Depositi e Prestiti per una novità importante che riguarda la presenza dell’istituto in città.

“Si è trattato di un vero e proprio primo benvenuto alla Cassa Depositi e Prestiti in territorio comunale – riferiscono gli amministratori – perché fra pochissimi giorni aprirà qui il primo Spazio CDP in Abruzzo, che sarà uno sportello operativo a servizio di un’utenza pubblica e privata.

Siamo davvero felici di questa scelta, perché gli uffici, che saranno ospitati nel complesso di Palazzo de’ Mayo, saranno aperti alle pubbliche amministrazioni, ma anche a tutte le imprese, grandi e piccole, a prescindere da quale sia il loro settore. Si tratta, dunque, di una presenza positiva, che di questi tempi è un segnale di presenza e attenzione e che ci pone in una posizione strategica e di riferimento a livello territoriale. Siamo pronti a fare sinergia sia a livello istituzionale che con le realtà economiche e produttive del territorio e saremo onorati di fare gli onori di casa per spazi di tale importanza e prestigio per la nostra comunità”.