Chieti, sopralluogo oggi in via San Camillo De Lellis

Il sindaco Diego Ferrara: “La strada va messa in sicurezza per avere una mobilità migliore, parcheggi e transito sicuro per pedoni e tutti gli altri utenti”

CHIETI – Nella mattinata odierna il sindaco Diego Ferrara e la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni hanno effettuato un sopralluogo in via San Camillo De Lellis in zona Filippone, per valutare la situazione sulla via e la sua messa in sicurezza.

“Vogliamo trovare una soluzione al caos che regna allo stato attuale – così il sindaco Diego Ferrara – Ci arrivano segnalazioni numerose da parte dei cittadini che risiedono qui, per questo sono venuto a verificare la situazione. Nelle ore di punta la strada diventa impraticabile sia per chi è a bordo di un mezzo che per chi la percorre a piedi.

Si provvederà a un riordino della segnaletica, degli stalli per la sosta e quelli di carico e scarico che ad oggi non ci sono, a tutela di tutti i suoi fruitori: auto e bus, i residenti spesso costretti a gimcane e manovre a rischio per le auto in soste selvaggia e le attività commerciali a cui bisogna assicurare la piena accessibilità. Al vaglio anche ipotesi per recuperare più posti macchina su cui la Municipale sta lavorando per trovare spazi utilizzabili e una soluzione a servizio di questa zona”.