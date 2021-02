Primavera 2B, Pescara – Lecce in diretta: big match per i biancazzurri

In campo oggi, 27 febbraio dalle 14.30 la prima e la seconda della classe per un match che potrebbe dare una svolta al campionato Primavera 2B

CITTÁ SANT’ANGELO – Il conto alla rovescia è quasi terminato. Sabato 27 febbraio dalle 14.30 in campo al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo Pescara e Lecce per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2B. In casa biancazzurra c’è grande entusiasmo dopo gli ultimi risultati conseguiti e alla luce in particolare di quello raccolto a Napoli (nel recupero della 2° giornata) che ha consentito di superare il vetta proprio i giallorossi. Diversi gli assenti, soprattutto in casa pugliese (reduce dall’1-1 casalingo contro il Crotone) dove non sono stati convocati diversi giocatori come Borbei, Monterisi, Crone, Felici, Gianfreda e Maselli. In casa Delfino infortunati e non convocati Blanuta, Sakho, Thiame Del Greco.



CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Pedicone, D’Aloia, Chiacchia, Veroli, Chiarella, Tringali, Belloni, Mercado, Kuqi. A disposizione: Klan, Plamentieri, Staver, Mancini, De Marzo, Dieye, Salvatore, Seck, Caliò, Stampella, Monaco. Allenatore: Pierluigi Iervese.

LECCE: Viola, Lemmens, Hasic, Macrì, Ciucci, Pascalau, Travaglini, Vulturar, Oltremarini, Berg, Burnete. A disposizione: Cultraro, Pani, Orfano, Dos Reis Grave, Schirone, Piazza, Ortisi, Inguscio, Ancora. Allenatore: Vito Grieco.

CLASSIFICA: Pescara 24; Lecce 23; Entella e Spezia 15; Pisa 13; Crotone 12; Benevento, Napoli e Cosenza 11; Frosinone 9; Reggina 4; Salernitana 3.

PROSSIMI TURNI DEI BIANCAZZURRI:

06.03 Benevento – Pescara

13.03 Pescara – Napoli

20.03 Frosinone – Pescara

27.03 Pescara – Entella

03.04 Pescara – Spezia

10.04 Salernitana – Pescara

17.04 Pescara – Reggina

24.04 Crotone – Pescara

01.05 Cosenza – Pescara

08.05 Pescara – Pisa

15.05 Lecce – Pescara