Primavera 2B, Napoli – Pescara in diretta [VIDEO]

Trasferta per i biancazzurri il 24 febbraio dalle ore 16, gara valida per il recupero della 2° giornata del campionato Primavera 2B. La cronaca diretta del match

NAPOLI – In campo Napoli e Pescara per il recupero della seconda giornata del campionato Primavera 2B. La squadra di Iervese punta alla vetta dove c’è il Lecce con due lunghezze di più a 23 punti. I partenopei invece sono a 11 punti e sono a caccia di un successo per rimettersi in corsa. Di seguito tutte le informazioni sulla diretta della partita in programma oggi, mercoledì 24 febbraio 2021 dalle ore 16.



Cronaca del match

Primo squillo al 3′ per il Napoli con Nzila ma palla che supera la traversa quindi il Pescara risponde dopo 3 minuti con Chiarella che dopo aver resistito alla marcatura di Romano e superato D’Onofrio conclude sul primo palo ma trova Daniele attento nella respinta. Al 19′ su corner dalla destra di Sami colpo di testa da due passi di Spedalieri e palla che esce di un soffio a lato. Al 23′ da un errore di D’Onofrio si può scatenare il contropiede di Chiarella ma viene a sua volta chiuso da Virgilio e finisce per commetter fallo in attacco. Dopo la prima mezz’ora di gioco match un pò bloccato con i ragazzi di Iervese che faticano a trovare il modo di creare grattacapi alla difesa di casa. Al 33′ sugli sviluppi di un angolo dalla destra cross di Tringali per Veroli che gioca in anticipo sul primo palo ma conclude a lato. Dall’altra parte colpo di testa ravvicinato di Ambrosino su cross morbido in area di Romano ma palla sopra la traversa. Al 42′ tiro cross basso dalla destra di Pedicone, sulla traiettoria a centroarea sfiora Belloni ma il suo tocco sotto arriva docile tra le braccia di Daniele. Senza recupero si chiude sullo 0-0 il primo tempo del match.

Al 5′ prova una prima conclusione della ripresa Tringali da fuoriarea d’esterno di controbalzo ma palla abbondantemente a lato. Scontro fortuito in area tra Belloni e Daniele in area al 10′ l’arbitro lascia a giocare. Contatto tra Chiarella e Guarino in area considerato regolare al 12′ e Pescara che si è fatto molto pericoloso con il giocatore che non è riuscito a superare il marcatore dopo aver superato Spedalieri nel primo scatto. Al 16′ sblocca il risultato il Pescara: bolide da appena dentro l’area di Chiarella su palla respinta dalla dalla difesa e volée che si infila alla destra di Daniele, sotto l’incrocio dei pali. Replica immediata del Napoli dopo 2 minuti con Ambrosino che si infila in area ma conclude debole sul portiere. Al 18′ raddoppio di Kuqi: filtrante di Belloni in area per il compagno bravo a piazzare un diagonale rasoterra che supera Daniele.

Tabellino della partita

Napoli (3-4-1-2): Daniele; Spedalieri, Guarino, D’Onofrio; Potenza, Sami, Virgilio, Romano; Nzila; Furina, Ambrosino. A disposizione: Pinto, Sepe, Barba, Amoah, Acampa, Vergara, Umile, Di Dona. Allenatore: Cascione

Pescara (4-2-3-1): Sorrentino; Longobardi, Chiacchia, Veroli, Pedicone; D’Aloia, Chiarella; Kuqi, Caliò, Tringari; Belloni. A disposizione: Klan, Mancini, Palmentieri, Staver, De Marzo, Dieye Baka, Mercado, Salvatore, Seck, Blanuta. Allenatore: Iervese

Reti: al 16′ st Chiarella, al 18′ st Kuqi

Ammonizioni: Caliò

Recupero: nessuno nel primo tempo

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Fabio Pappagallo di Molfetta e Mauro dell’Olio di Molfetta