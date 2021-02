Alberi tagliati nel bosco senza autorizzazione: denuncia e sequestri a Canistro

I Carabinieri forestali hanno accertato che la ditta aveva provveduto ad abbattere ed asportare 2.166 piante di faggio non martellate

CANISTRO – Il Personale della Stazione Carabinieri Forestale di Canistro, in collaborazione con quella di Tagliacozzo, ha disposto il sequestro di circa 26 ettari di bosco di proprietà del Comune di Canistro e a denunciare all’Autorità Giudiziaria i titolari di una ditta boschiva che aveva eseguito dei tagli non autorizzati.

La Ditta, in concorso con il progettista e il direttore dei lavori, aveva provveduto ad abbattere ed asportare 2.166 piante di faggio non martellate, per un totale di 7.786,53 quintali ed un controvalore di mercato approssimativo di € 93.000. L’operazione ha consentito di evitare ulteriori danni al bosco e bloccare l’attività delittuosa.