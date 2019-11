Primavera, Pescara – Cagliari: il tabellino della partita

Poker dei sardi che chiudono il match dopo 60 minuti. In gol Vitturini per il Pescara rimasto in 10 dal 29′ della ripresa per l’espulsione di Pavone

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) – Successo per 4-1 del Cagliari in trasferta contro il Pescara per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Gara disputata nel primo pomeriggio a Città Sant’Angelo e che ha visto il vantaggio dei sardi dopo 36 minuti con Porru. Nella ripresa la squadra di Canzi dilaga al 4′ con Gagliano quindi al 23′ Manca e al 34′ Conti. Inutile la rete di Vitturini al 36′. Biancazzurri rimasti in dieci dal 29′ del secondo tempo per l’espulsione di Pavone. In classifica il Cagliari con 19 punti in classifica, +1 sull’Atalanta che deve recuperare due partite. Il Delfino in 13ma giornata con 7 punti al quart’ultimo posto. Curiosità in coda con l’Empoli troviamo anche Napoli e Juventus.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Martella (Masella 41′ 1°T), Senghor, Marafini (Cipolletti 30′ 2°T), Mane, Vitturini, Tringali, Palmucci (Mercado 1′ 2°T), Chiarella (Pina Gomes 15′ 2°T), Pavone, Diambo (Zinno 15′ 2°T). A disposizione: Sava, Quacquarelli, Cipolletti, De Marzo, Mercado, Tamboriello, Masella, Zinno, Sarr, Pina Gomes, Afri, Blanuta. Allenatore: Legrottaglie Nicola

CAGLIARI: Ciocci, Porru (Cusumanno 33′ 2°T), Aly, Carboni, Ladinetti (Fucci 37′ 2°T), Boccia, Marigosu (Manca 32′ 1°T), Kanyamuna (Acella 33′ 2°T), Cossu, Lombardi (Conti 33′ 2°T), Gagliano. A disposizione: Piga, Acella, Cusumano, Iovu, Cancellieri, Fucci, Conti, Desogus, Manca. Allenatore: Canzi Massimiliano

Direzione di gara: Acanfora Marco della sezione di Castellammare di Stabia, I° assistente Severino Antonio della sezione di Campobasso, II° assistente Ciancaglini Francesco della sezione di Vasto.

Reti: Porru 36′ 1°T (CAG), Gagliano 4′ 2°T (CAG), Manca 23′ 2°T (CAG), Conti 34′ 2°T (CAG), Vitturini 36′ 2°T (PES).

Ammoniti: Palmucci 11′ 1°T (PES), Ladinetti 36′ 1°T (CAG), Senghor 37′ 2°T (PES), Zinno 36′ 2°T (PES).

Espulso Pavone 29′ 2°T (PES).

Foto Legrottaglie di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio