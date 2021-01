Primavera 2b, Spezia – Pescara 0-0: i biancazzurri conquistano un pari

Primo punto del 2021 per la squadra di Iervese che a inizio ripresa ha fallito un’ottima palla gol con Kuqi. In pieno recupero doppio giallo a Chiacchia

LA SPEZIA – Finisce 0-0 la prima partita del 2021 per la Primavera del Pescara impegnata questo pomeriggio alle 14.30 in trasferta a La Spezia. Nel prossimo turno i biancazzurri se la vedranno con la Salernitana tra le mura amiche. A differenza del punteggio finale il match ha saputo regalare diverse emozioni.

CRONACA DELLA PARTITA

Buon avvio della squadra di casa che al 18′ ha una buona palla gol con Afi Ayoub ma davanti al portiere non riesce a superarlo. Quattro minuti e il giocatore centra lo specchio della porta ma Sorrentino è bravo a negargli il gol. Prima della fine del tempo un’azione per parte: prima Gaddini serve Bellucci ma Sorrentino è attento sulla conclusione quindi biancazzurri di rimessa con Chiarella ma Pucci è attento nella respinta.

Al 9′ della ripresa Kuqi a un passo dal gol con Pucci che gli serve palla su un piatto d’argento ma alza la mira da due passi. Quindi squadra di Bonacina che prima si rende pericolosa al 21′ sugli sviluppi di corner quindi Bellucci al 25′ serve Mariotti ma è sfortunato nella conclusione con palla di poco a lato. In pieno recupero rosso per Chiacchia per doppio giallo alla disperata per evitare un contropiede che poteva risultare micidiale per i suoi.

TABELLINO

SPEZIA: Pucci, Scieuzo, Gabelli, Vietina (Colombo 13′ 2°T), Masi, Bertola, Afi Ayoub (Mariotti 34′ 1°T), Pietra, Bellucci, Martini, Gaddini. A disposizione: Gavellotti, Scremin G., Scremin S., Franzoni, Andreani, Magistrelli, Sommovigo, Nobile, Colombo, Russotto, Mariotti, Gaeta. Allenatore: Bonacina Valter

PESCARA CALCIO: Sorrentino, Ciafardini, Quacquarelli, D’Aloia (De Marzo 22′ 2°T), Palmentieri (Mancini 34′ 2°T), Chiacchia, Chiarella, Tringali, Belloni, Kuqi (Mercado 34′ 2°T), Seck (Caliò 34′ 2°T). A disposizione: Klan, Staver, Pascali, Mancini, De Marzo, Diaye, Mercado, Caliò, Thiam. Allenatore: Iervese Pierluigi

Ammoniti: Vietina 16′ 1°T (SPE), Palmentieri 33′ 1°T (PES), Gaddini 10′ 2°T (SPE), Chiacchia 26′ 2°T (PES), Martini 30′ 2°T (SPE), Tringali 45′ 2°T (PES).

Espulso: Chiacchia 47′ 2°T (PES).

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa