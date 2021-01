Penne, servizio di controllo del territorio: identificate 84 persone

PENNE – Questa mattina, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo nel territorio del Comune di Penne. Il servizio è stato effettuato da operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e della Squadra Mobile della Questura, per dare maggiore impulso all’attività di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare riguardo ai reati di tipo predatorio (furti, rapine, scippi etc.) oltre che per verificare il rispetto delle misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, contenute nel nuovo DPCM del 15 gennaio 2021.

Durante lo svolgimento del servizio, sono stati effettuati posti di controllo nelle vie di accesso al Comune ed effettuato un controllo ad un esercizio commerciale con annesso controllo agli avventori presenti all’interno dell’attività.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate nr. 84 persone, controllati nr. 56 veicoli e controllate nr. 3 persone ristrette agli arresti domiciliari.