Primavera 1, Pescara – Empoli in diretta: le formazioni ufficiali

Prima casalinga della stagione di Primavera 1 per il Pescara che vuole riscattarsi dopo la falsa partenza nella prima contro il Genoa

CITTÁ SANT’ANGELO – Alle ore 17 in campo Pescara ed Empoli per la seconda giornata del campionato Primavera 1 2021/2022. I biancazzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo proveranno a riscattarsi dalla falsa partenza nel primo turno a Genova. Stesso discorso per i toscani anch’essi a 0 punti. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo.

Formazioni ufficiali

PESCARA: Lucatelli, Staver, Palmentieri, Scipione, Colazzilli, Mehic Dino, Dagasso, Patané, Stampella, Caliò. A disposizione: Gallo, Savarese, Postiglione, Colarelli, Straccio, Dieye, Mandrone, Scipioni, Delle Monache, Salvatore, Galfano, Blanuta. Allenatore: Pierluigi Iervese

EMPOLI: Hvalic, Rizza, Asllani, Degli Innocenti, Pezzola, Fazzini, Villa, Baldanzi, Evangelisti, Ekong, Indragoli. A disposizione: Fantoni, Biagini, Magazzu, Heimisson, Logrieco, Ignacchiti, Renzi, Bonassi, Mauro, Dragone, Cassai. Allenatore: Francesco Nuti

Arbitro: Marco Ancanfora di Castellammare di Stabia

Assistenti: Marco Croce di Nocera Inferiore e Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore