SPOLTORE – L’UEAM Ufficio Europa dell’Area Metropolitana -creato in sinergia tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore- organizza un corso gratuito di “introduzione alla progettazione europea” rivolto a laureandi e neolaureati residenti in Abruzzo. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 27 settembre 2021, avviso e modulo di domanda sono accessibili dal sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it

“Stiamo lavorando con Pescara e Montesilvano a costruire un ufficio congiunto” spiega il vicesindaco Chiara Trulli “in grado di lavorare in sinergia su bandi e iniziative comunitarie. Dopo la formazione che stiamo portando avanti rivolta ai nostri dipendenti impegnati in UEAM (Ufficio Europa Area Metropolitana), abbiamo voluto anche dare opportunità concrete a neolaureati che vogliano cimentarsi nelle politiche europee”.

Il corso gratuito è organizzato nel quadro delle attività di sensibilizzazione e capacity building su tematiche comunitarie proposte dall’UEAM e rivolte alle amministrazioni dei comuni coinvolti nonché alla cittadinanza, imprese, studenti. Il corso propone l’acquisizione di competenze di base per lo sviluppo e la gestione di progetti finanziati nel quadro di programmi europei di finanziamento.

La figura del “Project Manager europeo” è in forte domanda e prevede sbocchi professionali sia in ambito pubblico che privato, ulteriormente potenziati dalle opportunità previste nel quadro del prossimo PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea con oltre 750 miliardi di Euro. Il corso della durata di 30 ore si svolgerà a Pescara nel periodo Ottobre-Novembre coinvolgendo un massimo di 20 partecipanti selezionati attraverso il bando pubblico.

“Siamo certi” aggiunge Trulli “che l’UEAM diventerà lo strumento per attrarre fondi e investimenti su scala più ampia, sia per Spoltore sia per l’area metropolitana”. Sempre in un’ottica proiettata allo sviluppo di progetti comunitari, Spoltore sarà anche partner del Centro d’Informazione Comunitaria “Europe Direct” gestito dall’Università di Chieti-Pescara.