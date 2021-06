Prima !(gli italiani), cinema all’aperto a L’Aquila: programma

Dal 22 al 25 giugno piazza del Teatro a L’Aquila tornerà ad essere un’arena cinematografica con commedie, thriller e film d’autore

L’AQUILA – C’è voglia di ripartire, naturalmente. Ma anche di cultura e di estate… Il L’Aquila Film Festival, dopo essere stato il primo festival italiano a ripartire con il Leonardo Film Festival lo scorso maggio, grazie alla collaborazione con Cinemusica Nova apre la stagione del cinema all’aperto a L’Aquila.

Dal 22 al 25 giugno, infatti, piazza del Teatro a L’Aquila tornerà ad essere un’arena cinematografica con commedie, thriller e film d’autore grazie alla rassegna Prima! [gli italiani] dedicata dal LAQFF alle migliori opere prime e seconde italiane. La ciliegina sulla torta sarà rappresentata dalla presenza degli autori alle proiezioni e, naturalmente, dalla location centrale e ricca di storia e cultura, ad un passo dalla movida aquilana.

Martedì 22 l’apertura sarà riservata al road movie Drive me Home di Simone Catania con Marco D’Amore (L’Immortale di Gomorra) e Vinicio Marchionni, storia in viaggio di amicizia, fughe e ritorni (im)possibili. L’autore incontrerà lo storico del Cinema Piercesare Stagni e il pubblico al termine della proiezione mentre il “boss di Gomorra” ha inviato sui social il suo messaggio di invito al pubblico aquilano ad accorrere numeroso, così come hanno fatto anche altri protagonisti dei film in rassegna. Un invito, si potrebbe dire, “che non si può rifiutare”!

Mercoledì 23 sarà il turno della commedia Paradise – Una nuova vita di Davide Del Degan, scritto a quattro mani con Andrea Magnani (vecchia conoscenza del LAQFF) e interpretato da Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno. Il film descrive in commedia e con leggerezza il tema della legalità mentre Del Degan e Nemolato, impegnati sui rispettivi set, si collegheranno per chiacchierare del proprio lavoro e di Cinema con il pubblico presente in piazza.

Giovedì 24 sarà proiettato Nevia, film tutto al femminile che mette in mostra la grazia della regista Nunzia De Stefano e della giovanissima protagonista Virginia Apicella. Anche Nunzia De Stefano sarà presente a L’Aquila per parlare del suo lavoro e per salutare e incontrare il pubblico, accolta dalla Prof.ssa Ornella Calvarese dell’Accademia di Belle Arti.

Venerdì 25 il programma prevede un doppio appuntamento: alle 20:30, in occasione dell’Abruzzo Pride, la regista aquilana Serena Vittorini presenterà il suo cortometraggio En ce moment; a seguire, poi, avrà luogo la quarta proiezione della rassegna, Governance – Il prezzo del potere; Michael Zampino, regista del film, sarà accolto da Leonardo Persia, redattore presso la rivista “Lo specchio scuro”, per analizzare il film e parlare sia del tema delle lotte mondiali per il controllo delle energie che dei tanti progetti del regista italo-francese.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero fino al completamento dei posti disponibili con possibilità di riservare il posto tramite il sito www.laquilafilmfestival.it ; Gli organizzatori consigliano di partecipare all’evento Facebook presente alla pagina facebook.com/laquila.filmfest così da essere aggiornati in tempo reale di eventuali variazioni.

La rassegna è sostenuta con fondi Restart – Sviluppo delle potenzialità culturali ai sensi della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 4.

Il programma: inizio proiezioni ore 21.15

22 giugno Drive me Home, di Simone Catania

23 giugno Paradise – Una nuova vita, di Davide Del Degan

24 giugno Nevia, di Nunzia De Stefano

25 giugno Governance – Il prezzo del potere, di Michael Zampino

Evento speciale Abruzzo Pride – En ce moment di Serena Vittorini