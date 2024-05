Gli interessati all’assegnazione dei quattro posteggi dovranno presentare domanda via web al Comune di Vasto

VASTO – E’ indetto un avviso per l’assegnazione di quattro postazioni per il servizio temporaneo di piccolo ristoro a Punta Penna nei pressi del manufatto dell’ufficio della Protezione Civile.

Gli interessati all’assegnazione dei posteggi dovranno presentare domanda via web al Comune di Vasto sul portale comune.vasto@legalmail.it oppure consegnarla all’Ufficio protocollo del Comune di Vasto indicando la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione all’avviso per l’anno 2024 per l’assegnazione di n. 4 postazioni per il servizio temporaneo di piccolo ristoro in località Punta Penna.”

“La Riserva di Punta Penna registra una sempre maggiore frequenza di cittadini e turisti e al fine di garantire un servizio minimo per la somministrazione di alimenti e bevande – ha detto il sindaco Francesco Menna – è stata avviata la procedura per l’assegnazione di quattro postazioni. Una buona opportunità stagionale per coloro che presenteranno richiesta ed un incentivo per i frequentatori delle spiagge”.

“E’ stata individuata un’area commerciale finalizzata al ristoro mobile. L’assegnazione dei posteggi è momentanea ed ha validità fino al 30 settembre 2024. Un nuovo stimolo per i commercianti che – ha detto l’assessore al Commercio e alle attività produttive Licia Fioravante – avranno la possibilità, nello spazio a loro dedicato, circa 20 mq, di poter promuovere i prodotti del territorio e dare vita ad iniziative che potranno coinvolgere e prolungare la permanenza dei tanti frequentatori della Riserva di Punta Aderci”.

Le domande devono pervenire via web o per il tramite dell’Ufficio Protocollo entro le ore 12 del ventesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso. E’ necessario allegare la seguente documentazione: 1. copia del documento di identità in corso di validità (del richiedente o del legale rappresentante della società); per i cittadini extracomunitari, copia del permesso o della carta di soggiorno non scaduto o copia del permesso di soggiorno scaduto corredato dalla copia della documentazione relativa alla richiesta di rinnovo; 2. fotocopia della visura storica riguardante l’iscrizione della ditta presso la C.C.I.A.A.; 3. fotocopia dell’autorizzazione su aree pubbliche.

Il Settore Attività Produttive del Comune di Vasto provvederà a redigere la graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Vasto il giorno successivo all’espletazione di tutte le procedure comprese quelle di verifica della documentazione prodotta.